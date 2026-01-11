Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 12:00

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervenă în Iran, transmite Reuters care citează multiple surse israeliene.

Preşedintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că ar putea ordona o operaţiune militară împotriva Teheranului, dacă se va deschide focul împotriva protestatarilor anti-guvernamentali. The New York Times scrie că Donald Trump a primit, în ultimele zile, informări de la armată cu privire la opţiunile militare pe care le are la dispoziţie, dar că încă nu a luat o decizie.

Presa internaţională şi ONG-uri iraniene care au legături la faţa locului spun că între câteva zeci şi câteva sute de protestatari au fost împuşcaţi mortal de forţele de ordine în ultimele zile, iar spitalele sunt suprasolicitate.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie la Teheran, iar de atunci s-au extins în întreaga ţară.

Potrivit unei organizaţii pentru drepturile omului, au avut loc manifestaţii în nu mai puţin de 185 de oraşe. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate
Internaţional miercuri, 7 ianuarie 2026, 08:36

România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate

Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat la Paris o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea unei forţe multinaţionale ca...

România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate
MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa; se preconizează perturbări importante în transporturi
Internaţional miercuri, 7 ianuarie 2026, 07:36

MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa; se preconizează perturbări importante în transporturi

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că...

MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa; se preconizează perturbări importante în transporturi
Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc la Paris
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 09:50

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc la Paris

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc astăzi la Paris. Este prima întâlnire a „Coaliţiei de...

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc la Paris
Incendiul din Elveţia: Toţi morţii şi răniţii au fost identificaţi, anunţă poliţia; niciun român printre răniţi
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 09:14

Incendiul din Elveţia: Toţi morţii şi răniţii au fost identificaţi, anunţă poliţia; niciun român printre răniţi

Toţi cei 40 de morţi şi 116 de răniţi în incendiul produs într-un bar din staţiunea de ski elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou...

Incendiul din Elveţia: Toţi morţii şi răniţii au fost identificaţi, anunţă poliţia; niciun român printre răniţi
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 08:39

Venezuela: Delcy Rodriguez, învestită ca preşedinte interimar

Delcy Rodriguez a fost învestită luni ca preşedinte interimar al Venezuelei, după ce a depus jurământul în faţa Adunării Naţionale, în...

Venezuela: Delcy Rodriguez, învestită ca preşedinte interimar
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 07:41

Maduro, aşteptat din nou în instanţă pe 17 martie

Ex-preşedintele venezuelean Nicolas Maduro va rămâne în arest la New York şi va apărea din nou în instanţă pe 17 martie, a ordonat luni...

Maduro, aşteptat din nou în instanţă pe 17 martie
Internaţional luni, 5 ianuarie 2026, 08:45

Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci

Din cauza acţiunilor de protest de pe teritoriul Greciei sunt posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria de către...

Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci
Internaţional luni, 5 ianuarie 2026, 07:23

Incendiu în Elveţia: 40 de morţi, printre care 20 de minori, identificaţi (oficial)

Cele 40 de persoane, inclusiv 20 de minori, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un bar din Crans-Montana, în Elveţia, au fost...

Incendiu în Elveţia: 40 de morţi, printre care 20 de minori, identificaţi (oficial)