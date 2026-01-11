Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 12:00

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervenă în Iran, transmite Reuters care citează multiple surse israeliene.

Preşedintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că ar putea ordona o operaţiune militară împotriva Teheranului, dacă se va deschide focul împotriva protestatarilor anti-guvernamentali. The New York Times scrie că Donald Trump a primit, în ultimele zile, informări de la armată cu privire la opţiunile militare pe care le are la dispoziţie, dar că încă nu a luat o decizie.

Presa internaţională şi ONG-uri iraniene care au legături la faţa locului spun că între câteva zeci şi câteva sute de protestatari au fost împuşcaţi mortal de forţele de ordine în ultimele zile, iar spitalele sunt suprasolicitate.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie la Teheran, iar de atunci s-au extins în întreaga ţară.

Potrivit unei organizaţii pentru drepturile omului, au avut loc manifestaţii în nu mai puţin de 185 de oraşe. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)