Investițiile nete realizate în economia națională, tendință de majorare

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 08:23

Investițiile nete realizate în economia națională s-au apropiat de 84 de miliarde de lei în prima jumătate a anului, în creștere ușoară de 1%, comparativ cu perioada similară din 2024.

Date ale Institutului Național de Statistică arată că lucrările în construcții noi au avut un plus de 4%, în timp ce investițiile în utilaje, inclusiv mijloace de transport, au avut un minus de 6%.

Investițiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de mijloace fixe noi, dezvoltării, modernizării și reconstrucției celor existente, precum și valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro