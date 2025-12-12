INS: Rata anuală a inflaţiei a fost luna trecută de 9,8%

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 16:28

Rata anuală a inflaţiei a fost luna trecută de 9,8%, la fel ca în octombrie, dar în coborâre uşoară faţă de vârful de 9,9 procente, consemnat în august şi septembrie, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică.

August este luna în care cota standard de TVA a crescut la 21%, iar piaţa de energie s-a liberalizat după expirarea schemei de plafonare.

INS mai precizează că rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni faţă de precedentul an a fost de 6,9%.

La alimente, cele mai mari creşteri de preţ de la an la an au fost la fructe proaspete – 15%, cacao şi cafea – 21 de procente, în schimb, cartofii s-au ieftinit cu aproape 10%.

La mărfuri nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost la energie electrică, peste 62%, şi la cea termică, în jur de 19 procente.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

