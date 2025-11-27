Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Informare meteo: ploi, lapoviță, ninsoare și vânt puternic în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 12:54


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 27 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări

ale vântului, răcire a vremii

Zone afectate: Moldova

Temporar va ploua în cea mai mare parte a Moldovei, dar în nord, în seara și noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie), vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor predomina ninsorile.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în sudul regiunii, de 40…60 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări, mai ales joi, cu rafale în general de 40…50 km/h, cu precădere în jumătatea de sud.

Vremea va intra într-un proces de răcire, începând din nordul Moldovei.

