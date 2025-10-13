Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 14:18

Inflaţia anuală a crescut în septembrie la aproape 9,9%, relevă datele statistice publicate astăzi.

Analiştii cred că acest indicator se va menţine ridicat şi anul viitor, în condiţiile în care sunt anticipate noi măriri de taxe.

În septembrie, faţă de luna precedentă, scumpiri mai semnificative s-au înregistrat pe medie, în cazul serviciilor de reparaţii auto, electronice şi lucrări foto, cu 1,93%, urmate de cele din categoria cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul, şi de citrice şi alte fructe meridionale, cu creşteri medii de câte 1,85%. În topul scumpirilor din ultimele 12 luni, pe primul loc se situează energia electrică cu peste 69%. Inflaţia ar urma să se menţină aproape de nivelul de 10% până la finalul anului, dar va rămâne ridicată şi în 2026, consideră analistul financiar, Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România.

Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România: Anul viitor, odată ce dispare efectul de bază de la TVA, o să avem o scădere mai substanţială a inflaţiei, însă va rămâne în continuare ridicată, iar riscurile rămân în continuare rezultate din politica fiscală. Probabil vom avea din nou creşteri de taxe, inclusiv creşteri de TVA anul viitor, ceea ce va adăuga la inflaţie. De asemenea, accizele la energie, special pe partea de combustibil, vor continua să crească şi anul viitor, deci iarăşi un impuls pe inflaţie şi de aici.

Adrian Codirlaşu subliniază că politica fiscală şi deficitul bugetar ridicat reprezintă principalul risc la adresa evoluţiei inflaţiei, nu numai anul acesta şi în 2026, ci şi în anii următori, fiind posibile noi creşteri de taxe pentru încadrarea în ţintele de deficit asumate. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

