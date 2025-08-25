Ascultă Radio România Iași Live
În judeţul Neamţ există mai multe unităţi şcolare care îşi pierd personalitatea juridică prin comasare administrativă

În judeţul Neamţ există mai multe unităţi şcolare care îşi pierd personalitatea juridică prin comasare administrativă

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2025, 10:23

Elevii şi părinţii încă aşteaptă să afle dacă se modifică ceva în organizarea unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi cei mici, pentru a respecta prevederile ordinului ministrului educaţiei, emis după legea cu măsuri fiscal-bugetare.

În judeţul Neamţ, reorganizarea reţelei şcolare presupune comasarea a zece unităţi de învăţământ care au prea puţini copii – este vorba despre şcoli gimnaziale şi licee. Gianina Buftea:

Reporter: În judeţul Neamţ există mai multe unităţi şcolare care îşi pierd personalitatea juridică prin comasare administrativă. Inspectorul şcolar general Ionuţ Liviu Ciocoiu spune care sunt acestea.

Ionuţ Liviu Ciocoiu: În Piatra Neamţ sunt trei unităţi de învătământ care intră în proces de reorganizare. La Târgu Neamţ, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” a fuzionat cu Colegiul Tehnic „Ion Creangă”. La Roman avem patru unităţi de învăţământ care intră în proces de reorganizare. Avem patru comune. În aceste comune lucrurile au fost mai simple. Avem reorganizare în comunele Răuceşti, Borleşti, Horia şi în comuna Tămăşeni.

Reporter: Şi în privinţa comasării unor clase, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ precizează:

Ionuţ Liviu Ciocoiu: Mai ales în mediul rural, în mai toate şcolile, dacă o luăm de la grădiniţă, să spunem, până la liceu, avem la Borca, Pipirig, Grinţieş, Drăgăneşti, Dobreni, Războieni, Dulceşti, Horia, Trifeşti, Moldoveni şi Bâra.

Reporter: Sindicaliştii din educaţie sunt nemulţumiţi. Dascălii vor să iasă în stradă chiar pe 8 septembrie, când ar trebui să înceapă noul an şcolar.

