Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 08:10

Protestele continuă în Iran, unde forţele de ordine au răspuns brutal, deschizând focul asupra manifestanţilor.

Relatări de la faţa locului vorbesc de sute de morţi, însă informaţiile sunt greu de verificat, dat fiind că internetul şi comunicaţiile telefonice sunt blocate de autorităţi de două zile.

Între timp, preşedintele Donald Trump, care a avertizat de mai multe ori în ultimele zile că Washingtonul ar putea interveni militar în Iran, a transmis că „Statele Unite sunt gata să ajute”.

Se crede că sute de protestatari au fost ucişi în Iran, potrivit BBC care precizează că doar la spitalul din oraşul Rasht fost adus 70 de morţi. Martori, citaţi de CNN, au văzut oameni împuşcaţi în cap şi în piept şi grămezi de trupuri la un spital. ONG-urile iraniene independente care au sediile în afara ţării spun că au reuşit să confirme moartea a câtorva zeci de persoane, dar atrag atenţia că, mai ales în ultimele două zile, de când autorităţile au blocat internetul şi comunicaţiile telefonice, este aproape imposibil să fie obţinute informaţii sau ca acestea să fie verificate. Unii utilizatori au reuşit să ocolească blocada, iar pe reţelele de socializare au apărut numeroase imagini de la proteste. Acestea au izbucnit pe 28 decembrie la Marele Bazar din Teheran, considerat a fi un bastion al regimului şi s-au extins rapid în întreaga ţară. Potrivit unei organizaţii pentru drepturile omului, au avut loc manifestaţii în cel puţin 185 de oraşe, ceea ce înseamnă că actuala mişcare de protest este una dintre cele mai ample de la instaurarea regimului teocratic, în 1979 până în prezent. Protestele au izbucnit din cauza crizei economice severe, dar au căpătat ulterior un caracter politic, manifestanţii strigând moarte dictatorului – o trimitere la Ayatollahul Ali Khamenei şi cerând chiar revenirea dinastiei Pahlavi, alungată în 1979 după o revoluţie sângeroasă. Autorităţile şi armata i-au catalogat pe protestatari drept vandali şi terorişti, iar Ayatollahul Khamenei a spus că execută ordinele lui Donald Trump. Acesta a avertizat de mai multe ori că Washingtonul va interveni militar, dacă se trage în protestatari, iar ieri a scris că Iranul se gândeşte la libertate şi Statele Unite sunt gata să ajute. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa; se preconizează perturbări importante în transporturi
Internaţional miercuri, 7 ianuarie 2026, 07:36

MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa; se preconizează perturbări importante în transporturi

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că...

MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa; se preconizează perturbări importante în transporturi
Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc la Paris
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 09:50

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc la Paris

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc astăzi la Paris. Este prima întâlnire a „Coaliţiei de...

Şefii de stat şi de guvern din ţările care sprijină Ucraina se întâlnesc la Paris
Incendiul din Elveţia: Toţi morţii şi răniţii au fost identificaţi, anunţă poliţia; niciun român printre răniţi
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 09:14

Incendiul din Elveţia: Toţi morţii şi răniţii au fost identificaţi, anunţă poliţia; niciun român printre răniţi

Toţi cei 40 de morţi şi 116 de răniţi în incendiul produs într-un bar din staţiunea de ski elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou...

Incendiul din Elveţia: Toţi morţii şi răniţii au fost identificaţi, anunţă poliţia; niciun român printre răniţi
Venezuela: Delcy Rodriguez, învestită ca preşedinte interimar
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 08:39

Venezuela: Delcy Rodriguez, învestită ca preşedinte interimar

Delcy Rodriguez a fost învestită luni ca preşedinte interimar al Venezuelei, după ce a depus jurământul în faţa Adunării Naţionale, în...

Venezuela: Delcy Rodriguez, învestită ca preşedinte interimar
Internaţional marți, 6 ianuarie 2026, 07:41

Maduro, aşteptat din nou în instanţă pe 17 martie

Ex-preşedintele venezuelean Nicolas Maduro va rămâne în arest la New York şi va apărea din nou în instanţă pe 17 martie, a ordonat luni...

Maduro, aşteptat din nou în instanţă pe 17 martie
Internaţional luni, 5 ianuarie 2026, 08:45

Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci

Din cauza acţiunilor de protest de pe teritoriul Greciei sunt posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria de către...

Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci
Internaţional luni, 5 ianuarie 2026, 07:23

Incendiu în Elveţia: 40 de morţi, printre care 20 de minori, identificaţi (oficial)

Cele 40 de persoane, inclusiv 20 de minori, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un bar din Crans-Montana, în Elveţia, au fost...

Incendiu în Elveţia: 40 de morţi, printre care 20 de minori, identificaţi (oficial)
Internaţional duminică, 4 ianuarie 2026, 11:14

Încă 16 victime ale incendiului din Elveţia au fost identificate, printre care un român

UPDATE – Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informaţiilor transmise de autorităţile elveţiene competente, un...

Încă 16 victime ale incendiului din Elveţia au fost identificate, printre care un român