În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 08:10

Protestele continuă în Iran, unde forţele de ordine au răspuns brutal, deschizând focul asupra manifestanţilor.

Relatări de la faţa locului vorbesc de sute de morţi, însă informaţiile sunt greu de verificat, dat fiind că internetul şi comunicaţiile telefonice sunt blocate de autorităţi de două zile.

Între timp, preşedintele Donald Trump, care a avertizat de mai multe ori în ultimele zile că Washingtonul ar putea interveni militar în Iran, a transmis că „Statele Unite sunt gata să ajute”.

Se crede că sute de protestatari au fost ucişi în Iran, potrivit BBC care precizează că doar la spitalul din oraşul Rasht fost adus 70 de morţi. Martori, citaţi de CNN, au văzut oameni împuşcaţi în cap şi în piept şi grămezi de trupuri la un spital. ONG-urile iraniene independente care au sediile în afara ţării spun că au reuşit să confirme moartea a câtorva zeci de persoane, dar atrag atenţia că, mai ales în ultimele două zile, de când autorităţile au blocat internetul şi comunicaţiile telefonice, este aproape imposibil să fie obţinute informaţii sau ca acestea să fie verificate. Unii utilizatori au reuşit să ocolească blocada, iar pe reţelele de socializare au apărut numeroase imagini de la proteste. Acestea au izbucnit pe 28 decembrie la Marele Bazar din Teheran, considerat a fi un bastion al regimului şi s-au extins rapid în întreaga ţară. Potrivit unei organizaţii pentru drepturile omului, au avut loc manifestaţii în cel puţin 185 de oraşe, ceea ce înseamnă că actuala mişcare de protest este una dintre cele mai ample de la instaurarea regimului teocratic, în 1979 până în prezent. Protestele au izbucnit din cauza crizei economice severe, dar au căpătat ulterior un caracter politic, manifestanţii strigând moarte dictatorului – o trimitere la Ayatollahul Ali Khamenei şi cerând chiar revenirea dinastiei Pahlavi, alungată în 1979 după o revoluţie sângeroasă. Autorităţile şi armata i-au catalogat pe protestatari drept vandali şi terorişti, iar Ayatollahul Khamenei a spus că execută ordinele lui Donald Trump. Acesta a avertizat de mai multe ori că Washingtonul va interveni militar, dacă se trage în protestatari, iar ieri a scris că Iranul se gândeşte la libertate şi Statele Unite sunt gata să ajute. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)