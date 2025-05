Ilie Bolojan spune că apartenenţa la UE, la NATO şi relaţia cu SUA au reprezentant pilonii mandatului său

Publicat de letitia, 21 mai 2025, 17:03

Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, a declarat miercuri că apartenenţa României la UE, la NATO şi relaţia cu Statele Unite au reprezentat pilonii politicii externe în perioada în care s-a aflat la conducerea ţării.

Bolojan, care a realizat un bilanţ al lunilor în care s-a aflat la Palatul Cotroceni, a precizat că apartenenţa României la UE asigură condiţii pentru prosperitate şi dezvoltare, dar şi valori. Totodată, a evidenţiat importanţa apartenenţei la NATO, a consolidării relaţiei cu SUA şi Parteneriatul Strategic.

‘Al doilea pilon a fost apartenenţa la NATO şi relaţia cu Statele Unite ale Americii, pentru că NATO este o entitate eficientă şi respectată cât timp principala forţă militară care asigură funcţionarea NATO şi capacitatea de reacţie este prezentă şi îşi menţine toate angajamentele. Consolidarea relaţiei cu Statele Unite şi parteneriatul strategic a fost al doilea pilon important’, a spus preşedintele interimar, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Cotroceni.

Ilie Bolojan a menţionat că şi-a preluat mandatul de preşedinte interimar ‘în condiţii dificile’, cu o cotă ‘scăzută’ de încredere în instituţie.

‘Veneam după anularea alegerilor prezidenţiale, de la sfârşitul anului trecut, într-un climat de tensiuni sociale, iar mandatul a fost derulat tot în condiţii destul de dificile. O autoritate scăzută, aşa cum ştiţi, pe care o are un preşedinte interimar, pentru că nu are milioanele de voturi în spate şi durata de mandat. De asemenea, într-o perioadă de precampanie şi campanie electorală, în care, orice faci, lucrurile sunt interpretate într-o cheie electorală. De asemenea, în condiţii de turbulenţe în politica internaţională: de la războiul din Ucraina, de la dialogul inconstant între SUA şi UE – tarife, alte abordări’, a mai spus el.

Bolojan a adăugat că România a avut poziţii ‘clare şi constante’ în ce priveşte războiul din Ucraina, unde ţara noastră a susţinut ‘o pace justă’ şi respectarea dreptului internaţional.

‘În ce priveşte Republica Moldova, am susţinută în permanenţă parteneriatul cu această ţară, soră pentru noi. Şi am făcut tot ce a fost posibil pentru a întări relaţiile de colaborare, din toate punctele de vedere. De asemenea, poziţiile României în cadrul UE, al Consiliului European au fost predictibile, convergente cu Guvernul României şi în felul acesta cred că am contribuit, în această scurtă perioadă, la consolidarea unei imagini de stat şi de ţară pe care te poţi baza, o ţară predictibilă şi sigură’, a arătat el.

Bolojan a mai precizat că în aceste luni a avut lor discuţii ‘importante’ legate de domeniul apărării, vizând: consolidarea Flancului de est în NATO, întărirea industriei naţionale de apărare, integrarea acesteia în lanţurile valorice ale industriei militare europene, dar şi accesarea fondurilor europene.

El a menţionat că una dintre priorităţile lui a reprezentat-o colaborarea cu Guvernul şi a mulţumit fostului premier Marcel Ciolacu, precum şi tuturor miniştrilor.

‘În condiţii de deficit bugetar mare, instabilitatea politică înseamnă complicaţii şi mai mari şi dacă am făcut ceva, cred că această stabilitate a contribuit la derularea unor procese normale şi a fost o direcţie importantă. Se cuvine să mulţumesc Guvernului României, fostului premier Marcel Ciolacu, dar şi tuturor miniştrilor pentru această colaborare pe care am avut-o, care a însemnat că în materie de poziţionări externe, pe componentele de energie, de competitivitate, am avut poziţii elaborate şi toate angajamentele pe care ni le-am luat au fost respectate şi direcţiile au fost stabilite împreună cu Guvernul’, a explicat el. AGERPRES/FOTO Administrația prezidențială