Ilie Bolojan a subliniat că performanţa şi responsabilitatea sunt criteriile pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea în instituţii

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 16:40

Performanţa şi responsabilitatea sunt cele două criterii pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea, le-a spus, astăzi, premierul Ilie Bolojan şefilor celor 36 de instituţii subordonate guvernului.

Andrei Şerban relatează: Premierul Ilie Bolojan a subliniat că reducerea cheltuielilor de funcţionare înseamnă ca fiecare instituţie să stabilească personalul necesar şi indicatorii de proiect, astfel încât să ofere servicii mai bune cetăţenilor. Tot el a solicitat ca până vinerea viitoare, 22 august, instituţiile să prezintă propuneri de reorganizare, de creştere a eficienţei şi indicatori de performanţă, astfel încât, până la sfârşitul acestei luni, executivul să poată pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri. Ilie Bolojan a mai cerut celor 36 de şefi de instituţii guvernamentale să facă un calcul corect, ceea ce înseamnă că oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcţie de două criterii: performanţă şi responsabilitate. De asemenea, premierul a mai cerut şi o analiză a soluţiilor de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituţii, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată. (Rador/ FOTO