Ieşenii vor plăti impozite mai mari pe apartamente începând de astăzi

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 06:34

Ieşenii vor putea să îşi achite taxele şi impozitele începând cu 8 ianuarie, având în vedere zilele libere şi sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, la un apartament la bloc obişnuit valoarea impozabilă fiind majorată de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Iaşi, începând de joi, 8 ianuarie, se vor încasa impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local, în regim de program normal, respectiv de luni până vineri, între orele 8.30 – 16.30, cu excepţia zilei de joi, când programul este 8:30 – 18:30.

Ca şi în anii trecuţi, pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o bonificaţie de 10%.

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua la ghişee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, cât şi la centrele de cartier. Plăţile online se pot efectua prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secţiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi.

Plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăţi sunt afişate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi şi pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro – Transparenţă – Acte de interes public – Documente economice – Conturile IBAN ale Municipiului Iaşi.

În cadrul şedinţei extraordinare de pe 29 decembrie 2025 a Consiliului Local Iaşi s-a decis ca principalele taxe şi impozite vor creşte doar cu nivelul minim impus de lege. Astfel, pentru un apartament la bloc obişnuit, valoarea impozabilă creşte de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

Consiliul Local a votat ca, în cazul persoane fizice, impozitul pentru clădiri rezidenţiale (apartament şi case de locuit) şi clădiri-anexă să rămână la 0,08% din valoarea impozabilă, ca şi în anii trecuţi, faţă de varianta propusă iniţial de 0,1%. De asemenea, tot pentru persoane fizice, impozitul pentru clădiri nerezidenţiale reevaluate/construite/dobândite în ultimii 5 ani va fi de 0,3% din valoarea impozabilă, faţă de varianta iniţială de 0,35%. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro