Prima pagină » Știri » Prim plan » Iașul marchează 1 Decembrie cu ceremonii oficiale și aprinde luminile de sărbătoare

Iașul marchează 1 Decembrie cu ceremonii oficiale și aprinde luminile de sărbătoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 decembrie 2025, 06:55 / actualizat: 1 decembrie 2025, 8:28

Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, va fi marcată la laşi printr-o serie de manifestări oficiale de tradiţie, dar şi prin deschiderea amenajărilor specifice organizate de Primăria Municipiului Iași cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.

Aprinderea iluminatului festiv va avea loc la ora 17.00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Momentul va fi însoțit și de un recital susținut de Corul de copii AKAdemy Talents by Alexandra Amarandei.

La fel ca în ultimii ani, în zona intersecției dintre bulevardul Ștefan cel Mare și str. I. C. Brătianu va fi amplasată și o roată panoramică, alături de ansambluri de jocuri în cadrul Orășelului Copiilor.

Târgul de Crăciun va fi organizat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada I.C. Brătianu, cu 40 de căsuțe ornate cu luminițe.

În premieră, în Piața Unirii va fi amenajat un patinoar, care va fi deschis în perioada 1 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026, în intervalul orar 8.00 – 22.00.

Organizarea acestor evenimente impune o serie de măsuri de închidere / restricționare a circulației vehiculelor.

Astfel, circulația rutieră va fi închisă pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între intersecția cu strada Costache Negruzzi (Casa Modei) și strada I. C. Brătianu, precum și pe strada I. C. Brătianu, între intersecția cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Agatha Bârsescu, în perioada 24 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026.

În vederea fluidizării traficului rutier și pentru asigurarea variantelor ocolitoare se va permite circulația auto în ambele sensuri pe strada Cuza Vodă, pe sectorul de drum cuprins între intersecția cu strada 14 Decembrie 1989 și cea cu strada I. C. Brătianu, cu o viteză maximă de 10 kilometri / oră.

Poliția Municipiului Iași – Biroul Rutier și Poliția locală pot dispune și alte măsuri de organizare a circulației rutiere și pietonale, în funcție de necesități. (Comunicat Primăria Iași/ FOTO facebook Primăria Iași)

