Iași: Primarul Mihai Chirica, suspect în dosarul ”Pensionarilor”

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 august 2025, 16:21

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, se numără printre suspecții din dosarul „Pensionarilor” instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, au confirmat oficiali ai Biroului de informații și relații publice al DNA.

Procurorii au început urmărirea penală împotriva a 26 de persoane, actuali și foști angajați ai administrației publice ieșene.

În același dosar apare și numele fostului șef al Serviciului Resurse Umane, Emanuel Smântână.

Dosarul are ca obiect modul în care angajați ai primăriei care ar fi trebuit să iasă la pensie au beneficiat, în schimb, de prelungirea contractelor. Prejudiciul, în acest caz, se ridică la aproape 8 milioane de lei. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

