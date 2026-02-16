Guvernul României plănuieşte să adopte reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică prin ordonanţă de urgenţă

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 07:24

Reforma în administraţie şi măsurile de relansare economică vor fi adoptate de guvern, cel mai probabil prin ordonanţă de urgenţă, în şedinţa din această săptămână.

Cele două proiecte vor fi aprobate simultan, aşa cum s-a stabilit în coaliţie. Motivul ţine de nevoia de aplicare imediată a prevederilor, pentru că acestea sunt luate în calcul la elaborarea bugetului de stat, aflat, de asemenea, în întârziere de aproape două luni, au precizat reprezentanţii executivului.

Reporter: Pentru ca măsurile prevăzute în reforma administraţiei să intre imediat în vigoare, proiectul se va regăsi pe agenda şedinţei executivului, cel mai probabil joi, sub forma unei ordonanţe de urgenţă, deşi, iniţial, premierul Ilie Bolojan voia o angajare a răspunderii cabinetului său pe acest pachet în Parlament. În ceea ce priveşte reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, şeful executivului preciza că există un acord în coaliţie pe acest aspect, însă, din cele peste 3.000 de unităţi administrative, 700 nu vor reduce niciun fel de angajat. Practic, reducerile ar urma să se opereze doar acolo unde grila este supradimensionată.

Ilie Bolojan: Sunt foarte multe măsuri bune care vă întăresc capacitatea de a planifica, de a face disciplină în construcţii, de a încasa impozite şi taxe, de a genera politici publice, pentru că de această capacitate va depinde schimbarea României, indiferent cine este în guvernare.

Reporter: O dată cu reforma administraţiei, va fi aprobat şi pachetul de măsuri de relansare economică, despre care ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, spunea că vizează două componente esenţiale şi anume: măsuri fiscale şi o reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii. Potrivit ministrului, atenţia guvernului se va axa pe investiţii şi nu pe consum.

Alexandru Nazare: Modernizăm instrumentele de susţinere a companiilor, introducând noi concepte şi noi moduri de finanţare, astfel încât România să-şi crească nivelul de competitivitate şi şansele de a atrage investiţii străine în România şi de a-şi dezvolta investiţii mari româneşti.

