Guvernul intenţionează să suspende unele proiecte care trebuiau făcute cu bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Publicat de Andreea Drilea, 15 august 2025, 10:41

Este supărare mare în rândul primarilor după ce au aflat că guvernul intenţionează să suspende şi unele proiecte care trebuiau făcute cu bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Mulţi edili sunt nemulţumiţi, pentru că au semnat deja contractele, iar la primării nu există bani pentru a plăti lucrările, aşa că ameninţă că vor intra chiar în grevă. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, care a prezentat ieri proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa executivului, a explicat că este vorba doar de proiectele neîncepute sau de cele aflate într-un stadiu de execuţie sub 30 %. El susţine că prevederile din viitoarea ordonanţă oferă claritate şi predictibilitate şi vor accelera derularea PNRR.

Reporter: Proiectul ordonanţei de urgenţă privind finanţările din PNRR cu bani împrumutaţi prevede ca proiectele care se află doar pe hârtie şi în care constructorii nu sunt pe şantiere să fie scoase de la finanţare. Vor fi păstrate doar proiectele care sunt în stadii de implementare de cel puţin 30 %, iar cele care sunt sub acest procent vor fi îngheţate, dar nu se va renunţa la ele.

Ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru: Noi punem ordine astfel încât să putem să ne concentrăm pe ceea ce este fezabil să facem într-un an de zile, urmând ca celelalte studii de fezabilitate sau proiecte tehnice, pentru cele care nu au început lucrări sau proiecte care sunt într-un stadiu incipient să poată să fie, poate, ulterior continuate pe alte surse de finanţare.

Reporter: Acest proiect de ordonanţă de urgenţă a fost analizat în primă lectură, iar intenţia executivului este ca el să fie adoptat în şedinţa din săptămâna viitoare.

