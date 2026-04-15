Galaţi: Bărbatul surprins de un mal de pământ nu a putut fi salvat

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 10:12 / actualizat: 15 aprilie 2026, 11:20

UPDATE – Din păcate, cu toate eforturile salvatorilor prezenți la fața locului, victima, de aproxiamtiv 30 de ani, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul, potrivit ISU Galați.

Un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în localitatea Ghidigeni, judeţul Galaţi, în timp ce efectua lucrări la extinderea reţelei de canalizare, fiind găsit în stare de inconştienţă, a informat, miercuri, ISU Galaţi.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au fost mobilizate de urgenţă mai multe echipaje de intervenţie, respectiv un elicopter SMURD, o autospecială de stingere cu accesorii pentru descarcerare, un container multirisc, un echipaj de prim ajutor, precum şi echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi SMURD.

‘Astăzi, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi au fost solicitate să intervină în localitatea Ghidigeni, unde un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în timp ce efectua lucrări la extinderea reţelei de canalizare. Din primele informaţii, victima este inconştientă. Echipajele operative acţionează pentru extragerea victimei şi acordarea primului ajutor calificat. Misiunea este în dinamică’, a transmis ISU Galaţi. AGERPRES/FOTO ISU GL