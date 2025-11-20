Gală specială la Opera ieşeană; spectatorii pot vedea un concert care va avea loc şi la Viena

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 09:36 / actualizat: 20 noiembrie 2025, 10:37

După premiera naţională ‘Spartacus’, de Aram Haciaturian, Opera Naţională Română din Iaşi aduce în atenţia publicului o gală intitulată ‘Rapsodiile Dunării’.

Având în program lucrări celebre de Bela Bartok, George Enescu, Manuel de Falla şi Giacomo Puccini, reprezentaţia va fi susţinută de Orchestra Operei Iaşi, care va fi dirijată de Mihail Agafiţa, şi 3 Tenori Ieşeni – Andrei Apreotesei, Andrei Fermeşanu şi Florin Guzgă.

‘Evenimentul este programat în această săptămână şi în Sala de Aur a Musikverein Viena. Concertul din capitala Austriei va avea loc duminică’, transmit, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanţii ONRI.

În această lună, teatrul liric ieşean va mai susţine încă un spectacol, ‘Concert la Palat’. Reprezentaţia va avea loc pe 25 noiembrie, de la ora 18:30, la Palatul Culturii din Iaşi. AGERPRES/FOTO afiș eveniment