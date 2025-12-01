Ascultă Radio România Iași Live
(FOTO/VIDEO) Ziua Națională, sărbătorită la Iași: evenimente și ceremonii

Publicat de Andreea Drilea, 1 decembrie 2025, 11:07

Programul manifestărilor de astăzi dedicate Zilei Naționale la Iași include momente solemne și activități culturale în centrul orașului.

Ceremoniile au început la ora 10:00, în fața Palatului Culturii, cu un concert de muzică populară, urmat la ora 11 de intonarea Imnului Național de către Corul Marii Uniri și muzica militară.

După acest moment a avut loc momentul religios, alocuțiunile oficiale, depunerea de coroane și defilarea detașamentelor militare.

Evenimentele s-au încheiat în jurul orei 12:00 cu un marș simbolic, în care un drapel de 30 de metri va fi purtat de la Palatul Culturii spre Piața Unirii.

