Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (FOTO) VASLUI: Accident rutier cu trei victime în localitatea Sălcioara, comuna Banca

(FOTO) VASLUI: Accident rutier cu trei victime în localitatea Sălcioara, comuna Banca

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 07:25

Accident rutier cu trei victime în localitatea Sălcioara, comuna Banca.

În cursul nopții trecute, Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit la un accident rutier produs în localitatea Sălcioara, comuna Banca, în care au fost implicate două autoturisme și trei persoane.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție constând într-o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD, cu un total de 9 militari, precum și o ambulanță tip B2 aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

La sosirea echipajelor, persoanele implicate erau ieșite din autoturisme, nefiind persoane încarcerate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Una dintre victime se afla în stare de inconștiență și a fost preluată de ambulanța SAJ. Celelalte două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului de prim ajutor SMURD, inițial refuzând transportul la spital. Ulterior, acestea au solicitat transportul la unități medicale.

Echipajul de prim ajutor SMURD a preluat un bărbat în vârstă de 37 de ani, care prezenta traumatism la nivelul membrului superior drept și dureri la nivelul coloanei lombare, acesta fiind transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Cea de-a treia persoană, un bărbat, a fost preluată de o ambulanță SAJ sosită ulterior la locul accidentului și transportată la spital.

Victima aflată inițial în stare de inconștiență, un bărbat în vârstă de 28 de ani, a intrat în stop cardio-respirator, fiind efectuate manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, acesta a fost declarat decedat.

ISU Vaslui

Etichete:
MEC: Cursuri online în unităţi de învăţământ din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj şi Galaţi din cauza vremii
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 06:10

MEC: Cursuri online în unităţi de învăţământ din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj şi Galaţi din cauza vremii

Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi...

MEC: Cursuri online în unităţi de învăţământ din Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj şi Galaţi din cauza vremii
Elevii se întorc la cursuri
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 06:03

Elevii se întorc la cursuri

Elevii se întorc joi la cursuri după vacanţa prilejuită de sărbătorile de iarnă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi...

Elevii se întorc la cursuri
(AUDIO) Palatul Sturdza din Miroslava urmează să fie consolidat și reamenajat
Prim plan miercuri, 7 ianuarie 2026, 11:05

(AUDIO) Palatul Sturdza din Miroslava urmează să fie consolidat și reamenajat

Palatul Sturdza din Miroslava urmează să fie consolidat și reamenajat în acest an, printr-un proiect cu o valoare de aproximativ 30 de milioane...

(AUDIO) Palatul Sturdza din Miroslava urmează să fie consolidat și reamenajat
(FOTO) Bacău: Complex de magazine din oraşul Comăneşti, distrus de un incendiu
Prim plan miercuri, 7 ianuarie 2026, 11:02

(FOTO) Bacău: Complex de magazine din oraşul Comăneşti, distrus de un incendiu

Un complex de magazine din oraşul Comăneşti a fost distrus de un incendiu care a izbucnit miercuri dimineaţa, a informat Inspectoratul pentru...

(FOTO) Bacău: Complex de magazine din oraşul Comăneşti, distrus de un incendiu
Prim plan miercuri, 7 ianuarie 2026, 10:28

(FOTO) Primul accident mortal al anului în județul Neamț

Primul accident mortal al anului  în județul Neamț. De Bobotează, în jurul orei 16:00 a fost anunțat un accident rutier produs pe E 85, în...

(FOTO) Primul accident mortal al anului în județul Neamț
Prim plan miercuri, 7 ianuarie 2026, 09:26

(FOTO) Suceava: Patru tineri răniţi într-un accident la Buda; două victime au rămas încarcerate

Patru tineri au fost răniţi într-un accident rutier care a avut loc, miercuri dimineaţă, pe raza localităţii Buda din comuna Zvoriştea, au...

(FOTO) Suceava: Patru tineri răniţi într-un accident la Buda; două victime au rămas încarcerate
Prim plan miercuri, 7 ianuarie 2026, 08:42

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, iar cei de rit vechi marchează Naşterea Domnului

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul prooroc al Vechiului Testament. Aproximativ...

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, iar cei de rit vechi marchează Naşterea Domnului
Prim plan miercuri, 7 ianuarie 2026, 08:36

România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate

Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat la Paris o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea unei forţe multinaţionale ca...

România nu va trimite trupe în Ucraina, dar susţine garanţiile de securitate