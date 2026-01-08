(FOTO) VASLUI: Accident rutier cu trei victime în localitatea Sălcioara, comuna Banca

Accident rutier cu trei victime în localitatea Sălcioara, comuna Banca.

În cursul nopții trecute, Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit la un accident rutier produs în localitatea Sălcioara, comuna Banca, în care au fost implicate două autoturisme și trei persoane.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție constând într-o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD, cu un total de 9 militari, precum și o ambulanță tip B2 aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

La sosirea echipajelor, persoanele implicate erau ieșite din autoturisme, nefiind persoane încarcerate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Una dintre victime se afla în stare de inconștiență și a fost preluată de ambulanța SAJ. Celelalte două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului de prim ajutor SMURD, inițial refuzând transportul la spital. Ulterior, acestea au solicitat transportul la unități medicale.

Echipajul de prim ajutor SMURD a preluat un bărbat în vârstă de 37 de ani, care prezenta traumatism la nivelul membrului superior drept și dureri la nivelul coloanei lombare, acesta fiind transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Cea de-a treia persoană, un bărbat, a fost preluată de o ambulanță SAJ sosită ulterior la locul accidentului și transportată la spital.

Victima aflată inițial în stare de inconștiență, un bărbat în vârstă de 28 de ani, a intrat în stop cardio-respirator, fiind efectuate manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, acesta a fost declarat decedat.

ISU Vaslui