(FOTO) Primul accident mortal al anului în județul Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 7 ianuarie 2026, 10:28

Primul accident mortal al anului  în județul Neamț. De Bobotează, în jurul orei 16:00 a fost anunțat un accident rutier produs pe E 85, în satul Traian din comuna Săbăoani, în care au fost implicate două autoturisme, fiind înregistrate șase victime, din care doi copii.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman (o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și prim ajutor, o autospecială pentru descarcerare grea, o ambulanță SMURD TIM și o ambulanță SMURD EPA), SAJ (două ambulanțe) și I.P.J. Neamț

”În urma impactului, conducătorul unui autoturism a rămas încarcerat Pompierii, cu ajutorul echipamentelor specifice, au acționat pentru scoaterea victimei din interiorul autoturismului. Bărbatul, în stare de inconștiență a fost preluat de echipajul SMURD TIM care a început manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul în vârstă de 41 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanța SMURD TIM declarând decesul acestuia. O femeie în vârstă de 37 de ani și doi copii în vârstă de 3 și 9 ani au necesitat îngrijiri medicale. Aceștia au fost preluați de un echipaj de la SAJ și ulterior transportați la spital. Alte două persoane implicate în accident, o femeie de 47 de ani și un bărbat de 51 de ani, cu traumatisme la nivelul toracelui și membrelor superioare, au fost preluate de la echipajele SMURD și SAJ și transportate la CPU Roman”, a precizat Irina Popa, I.S.U. Neamț.

Până la sosirea forțelor de intervenție, participanții la trafic au scos dintr-un autoturism un copil în vârstă de 9 ani. 

 În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, ”în timp ce un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din Tulcea, se deplasa pe E 85, având direcția de deplasare spre municipiul Roman, conducătorul auto ar fi pierdut direcția de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism, ce se deplasa din sensul opus, condus de o femeie, în vârstă de 46 de ani, din Vaslui. Din nefericire, în urma impactului a rezultat decesul bărbatului de 41 de ani, rănirea a trei persoane cu vârste de 2, 8 și 36 de ani, pasageri în primul autoturism, a conducătoarei auto de 46 de ani și a altui pasager, în vârstă de 51 de ani, din al doilea autoturism. Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic rezultatul fiind negativ”, a spus Ramona Ciofu, IPJ Neamț. 

Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, respectiv vătămare corporală din culpă. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulație

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO ISU NT

