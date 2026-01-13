(FOTO/AUDIO) Iași: UAIC a inaugurat Biblioteca Facultăților de Litere și Istorie

Biblioteca Facultăților de Litere și Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost inaugurată, după finalizarea unui amplu proiect de consolidare, reamenajare și dotare.

Astăzi, au fost date în folosință sala de lectură și spațiile de depozitare pentru cărți și periodice.

Investiția pentru dotări s-a ridicat la 2 milioane de lei, iar valoarea totală a proiectului de consolidare și reabilitare, precum și de modernizare a clădirii a depășit 10 milioane de lei.

Șeful Serviciului de Științe Umaniste de la Biblioteca Centrală Universitară din Iași, Elena Cojocaru, a precizat că sunt depozitate 45 de mii de volume de cărți și periodice ale Facultății de Istorie, precum și 70 de mii de volume de la Facultatea de Litere:

Noile spații includ 42 de locuri de lectură pentru studenții de la Istorie, 52 pentru cei de la Litere și 28 de locuri destinate profesorilor și doctoranzilor.

Rectorul UAIC Iași, Liviu George Maha, a precizat că inaugurarea a fost programată înaintea sesiunii de iarnă, pentru a facilita accesul studenților la resurse:

Directorul ADR Nord-Est, Vasile Asandei, a declarat că proiectul a fost realizat pe exercițiul financiar 2014–2020, iar pentru perioada 2021–2027 au fost depuse solicitări de finanțare care depășesc semnificativ fondurile disponibile:

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)