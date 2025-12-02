Ascultă Radio România Iași Live
Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 decembrie 2025, 16:30

Fosta şefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia.

Au fost efectuate raiduri la un institut din oraşul Bruges pentru formarea de diplomaţi în Colegiul Europei şi la birourile din Bruxelles ale Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE).

Federica Mogherini a fost până în 2019 Înalt Reprezentant pentru Politica Externă, relatează BBC. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

