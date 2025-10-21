Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Forumul Inovării România – Japonia, 23 – 24 octombrie 2025

Forumul Inovării România – Japonia, 23 – 24 octombrie 2025

Forumul Inovării România – Japonia, 23 – 24 octombrie 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 15:26 / actualizat: 21 octombrie 2025, 16:40

În perioada 23 – 24 octombrie 2025, Primăria Municipiului Iași, Ambasada Japoniei în România, Biroul JETRO București și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, cu sprijinul Asociației Oamenilor de Afaceri Japonezi din România (JBA), universităților ieșene, Camerei de Comerț și Industrie Iași și Clusterului IT al Municipiului Iași (Digital Innovation Zone), organizează Forumul Inovării România – Japonia.

Cea de a treia ediție a Forumului Inovării România – Japonia este o oportunitate deosebită de consolidare a Parteneriatului Strategic dintre cele două țări și de reafirmare a poziției orașului nostru pe harta investitorilor străini semnificativi.

Joi, 23 octombrie 2025, începând cu ora 13.00, va avea loc la Palatul Culturii ceremonia de deschidere a Forumului, cu participarea Excelenței Sale domnul Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România.

La eveniment și-au anunțat participarea domnul Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, domnul Kozo Saiki, consilier special al ministrului Economiei, Comerțului și Industriei din Guvernul Japoniei și fost secretar executiv al prim-ministrului Shinzo Abe, Excelența Sa Domnul Ovidiu Dranga, fost Ambasador al României în Japonia, și peste 100 de reprezentanți ai unor companii japoneze și românești din toată țara, cadre didactice universitare, cercetători etc.

Ceremonia de deschidere va fi urmată de vizitarea a trei companii locale reprezentative pentru mediul de afaceri ieșean: Amazon Development Center (Romania), Antibiotice SA și Aumovio.

Vineri, 24 octombrie 2025, tot la Palatul Culturii vor avea loc sesiuni de comunicări pe patru teme principale de inovare, care vor fi moderate de reprezentanți ai universităților ieșene, respectiv: AI / Securitate cibernetică, Mobilitate / Logistică / Smart City, Sănătate, Sustenabilitate / Agricultură. Tot vineri, 24 octombrie 2025, vor avea loc sesiuni de Business matching (B2B) între companii japoneze și românești.

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, este prevăzută o vizită la Chișinău, Republica Moldova, pentru companiile japoneze participante.

Printre companiile japoneze participante se numără Takeda, Hitachi, Fujitsu, NTT Data, Nippon Yusen, Yusen Logistics, Padeco, Pacific Consultants, Maruben etc.

Sponsori principali ai evenimentului sunt: Casa Auto Lețcani – Mazda Electric, Lexus Iași Est – Tokyo Motors, Fsas Technologies – a Fujitsu company. (Comunicat Primăria Iași)

Etichete:
Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 15:58

Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză

Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză.   În urma probelor desfășurate, România s-a...

Performanță istorică pentru sportivii români la campionatele mondiale de telegrafie viteză
DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 15:01

DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis

DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis, după ce alţi 300 de păgubiţi au depus plângeri penale, potrivit...

DIICOT a extins urmărirea penală faţă de administratorii grupului Nordis
Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 24 și 31 octombrie
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 15:00

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 24 și 31 octombrie

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 24 și 31 octombrie! VINERI, 24 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 24 și 31 octombrie
„Aici, Cinema Junior” – ediție specială de Halloween, la Cinema Ateneu Iași
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 14:51

„Aici, Cinema Junior” – ediție specială de Halloween, la Cinema Ateneu Iași

Toamna continuă cu povești pentru juniori la Cinema Ateneu Iași. Proiectul „Aici, Cinema Junior” revine sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la...

„Aici, Cinema Junior” – ediție specială de Halloween, la Cinema Ateneu Iași
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 13:10

Botoşani: Primarul comunei Mihai Eminescu, vizat de o anchetă DNA, a demisionat din funcţie

Primarul comunei Mihai Eminescu din judeţul Botoşani, Verginel Gireadă, care este anchetat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie...

Botoşani: Primarul comunei Mihai Eminescu, vizat de o anchetă DNA, a demisionat din funcţie
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 12:55

(AUDIO/FOTO) IAȘI: Experții avertizează asupra riscurilor create de inteligența artificială și fake news-ul digital

Specialiștii atrag atenția că valul de conținut generat de inteligența artificială poate deveni o amenințare la adresa democrației....

(AUDIO/FOTO) IAȘI: Experții avertizează asupra riscurilor create de inteligența artificială și fake news-ul digital
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 12:44

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a...

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Prim plan marți, 21 octombrie 2025, 11:04

Serile Unirii, ediția a X-a: Conferința „Cultură, educație și democrație în epoca TikTok”, susținută de Theodor Paleologu

Fostul ministru al culturii, profesorul Theodor Paleologu, susține astăzi, de la ora 18:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității...

Serile Unirii, ediția a X-a: Conferința „Cultură, educație și democrație în epoca TikTok”, susținută de Theodor Paleologu