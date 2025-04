Filmul „Anul Nou care n-a fost”, marele câştigător la Gala Premiilor Gopo

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2025, 11:26

Filmul „Anul Nou care n-a fost”, a fost marele câştigător aseară, la Gala Premiilor Gopo.

Pelicula a obţinut zece distincţii, între care pentru regie, Cel mai bun actor, Cea mai bună actriţă, decoruri, sunet sau scenariu. Cea mai importantă a fost însă distincţia pentru Cel mai bun lungmetraj, înmânat regizorului Bogdan Mureşanu de actriţa Rodica Mandache, câştigătoare la ediţia din 2024 a unui premiu pentru întreaga activitate:

Bogdan Mureşanu: Am nişte emoţii, dar mă bucur că le am, pentru că asta înseamnă că sunt inundat de o bucurie imensă, pentru că nu mă aşteptam să ajung aici, sub nicio formă. Nimeni nu este, nu face filme, adică nu se lansează în nebunia asta cu gândul că o să ajungă undeva, cândva, să vorbească în faţa unei audienţe de tipul ăsta. Te gândeşti că să îţi placă ţie este un mare lucru.

Dan Piţa a considerat un regizor al detaliului subtil a primit un premiu pentru întreaga activitate. De asemenea, actriţa Ioana Pavelescu a obţinut o distincţie pentru întreaga carieră. Un premiu pentru întreaga activitate i-a fost înmânat şi directorului de imagine Florin Mihăilescu, iar un premiu special i-a fost acordat maestrului de lumini Ion Olteanu. (Rador/ FOTO premiilegopo.ro)