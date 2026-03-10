(EXCLUSIV) #StaiSigurPeNet: Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, trage un semnal de alarmă asupra hărțuirii online

Publicat de Lucian Bălănuţă, 10 martie 2026, 12:46

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, atrage atenția asupra fenomenului tot mai extins al hărțuirii online, care afectează în special femeile și fetele. Într-o declarație pentru Radio România Iași, oficialul european spune că, dincolo de cazurile grave de abuz pe internet, există și forme mai subtile de violență digitală, precum jignirile și umilirea constantă în spațiul online. Ea mai afirmă că aceste manifestări au ajuns să caracterizeze tot mai des modul în care se desfășoară dialogul pe internet. Roberta Metsola subliniază că fenomenul reprezintă o problemă reală a societății contemporane și nu mai poate fi ignorat.

„Poveștile despre hărțuirea online au ajuns, de ani buni, în prim-planul titlurilor din presă. Dincolo de cazurile grave de abuz online direct, persistent și agresiv, există și forme mai subtile, dar la fel de nocive – jignirile, ironia disprețuitoare și umilirea constantă – care ajung să definească, tot mai des, modul în care se desfășoară dialogul în mediul digital. Nu putem ignora faptul că ne confruntăm cu o problemă reală a societății contemporane. Nu putem ignora nici faptul că femeile și fetele sunt afectate în mod disproporționat de acest fenomen. Dimensiunea reală a problemei este încă insuficient discutată, iar, din acest motiv, victimelor le este adesea foarte dificil să găsească sprijin. Această situație este inacceptabilă. În acest context, violența de gen din mediul online devine o problemă societală mult mai amplă, care ține de discriminare și de încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Pentru a o combate eficient, este nevoie de trei direcții esențiale de acțiune: prevenție, protecție și sancționare. Acestea sunt pilonii principali în lupta împotriva violenței de gen în mediul online.”

Tema siguranței în mediul digital este abordată și în campania „Stai Sigur pe Net”, derulată de Radio România. Inițiativa oferă informații despre bune practici și despre utilizarea responsabilă a internetului, adresându-se copiilor, adolescenților și adulților. Campania urmărește creșterea gradului de conștientizare a riscurilor din mediul online și promovarea măsurilor de prevenție pentru o utilizare sigură a internetului.

(Lucian Bălănuță/FOTO Lucian Bălănuță)