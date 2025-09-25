European School Sport Day – Ziua Europeană a Sportului Școlar

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 16:28

Vineri, 26 septembrie 2025, are loc cea de-a XI-a ediție a European School Sport Day – Ziua Europeană a Sportului Școlar.

România se alătură celor 40 de țări participante prin implicarea a peste 800 de unități de învățământ, care vor organiza activități sportive simultane.

Evenimentul este recunoscut la nivel european ca inițiativă școlară internațională și beneficiază de sprijinul Uniunii Europene, prin Programul Erasmus+. Totodată, face parte din campania #BeActive derulată în cadrul European Week of Sport.

În curțile școlilor, elevii, cadrele didactice și părinții vor marca această zi prin momente de mișcare variate: alergări, jocuri sportive și tradiționale, dansuri, activități dinamice și flash-moburi.

Coordonarea proiectului este realizată, la nivel european, de Hungarian School Sport Federation, sub monitorizarea International Sport and Culture Association (Danemarca). În România, coordonator național este Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava.

Județul Suceava se remarcă prin implicarea activă a peste 120 de grădinițe, școli, licee, asociații și cluburi sportive din mediul urban și rural, reprezentând toate Cercurile metodice ale județului.

Tema ediției din 2025 este parteneriatul dintre școli și structurile sportive – o colaborare menită să asigure condiții sigure și profesioniste pentru desfășurarea activităților fizice organizate.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului: www.essd.eu.