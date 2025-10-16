DNSC: Atacatorii online folosesc identitatea vizuală a unor autorităţi şi instituţii în tentative de fraudă pe internet

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 14:00

Într-o lume tot mai digitalizată, escrocii au devenit şi mai ingenioşi, iar metodele pe care le folosesc pentru a obţine acces la date sensibile îi costă bani mulţi utilizatorii de internet.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică ne reaminteşte că atacatorii folosesc identitatea vizuală a unor autorităţi şi instituţii, precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar a DNSC, în tentative de fraudă online.

Experţii în securitate cibernetică recomandă vigilenţă cu privire la primirea unor astfel de mesaje nesolicitate, o analiză în context a mesajului primit şi verificarea adresei reale de e-mail a expeditorului. Şi, cel mai important, trebuie evitată accesarea link-urilor sau a ataşamentelor din aceste mesaje suspecte, precum şi trimiterea în zona de spam a adreselor de e-mail care transmit mesaje-capcană, precizează DNSC.(Rador/ FOTO Facebook dnsc.ro)