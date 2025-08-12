Ascultă Radio România Iași Live
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 15:05

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) şi recomandă să nu fie furnizate date confidenţiale prin telefon.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliţie sau că sună din partea altor instituţii sau autorităţi, pentru a-ţi câştiga încrederea. Scopul lor este să te manipuleze prin activarea unui sentiment de urgenţă şi frică, pentru a te convinge să le oferi date sensibile sau să transferi bani în conturi controlate de ei.

Cum te protejezi? Când ceva nu se leagă, ia atitudine! Nu oferi niciodată date confidenţiale prin telefon’, atenţionează reprezentanţii DNSC pe pagina de Facebook a instituţiei.

Potrivit sursei citate, nicio instituţie legitimă nu va solicita date de autentificare sau coduri de securitate cum ar fi codul CVV de pe card.

‘Nu transfera bani la cererea urgentă a unei persoane necunoscute, indiferent cât de oficială pare. Băncile nu îţi vor cere niciodată să muţi banii într-un ‘cont securizat’. Dacă ai suspiciuni, închide apelul imediat şi contactează banca sau instituţia în numele căruia s-a apelat, folosind un număr de telefon oficial, de pe site-ul lor. Ce poţi face dacă întâmpini o astfel de tentativă de fraudă? Dacă ai suspiciuni cu privire la un apel, contactează-ne la 1911′, subliniază specialiştii în securitate cibernetică. (Agerpres/ FOTO dnsc.ro)

