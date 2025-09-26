DIICOT: A fost reţinut elevul de 17 ani, acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 05:54

DIICOT a anunţat joi noaptea că l-a reţinut pentru 24 de ore pe elevul în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către şcoli, spitale, unităţi de poliţie, posturi de televiziune şi alte instituţii din România.

Conform DIICOT, elevul a fost ajutat de o fată în vârstă de 14 ani.

‘La data de 25 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reţinerea unui inculpat (minor), în vârstă de 17 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare în scop terorist. Din probele administrate a reieşit că, la datele de 21 şi 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii de învăţământ, unităţi medicale, unităţi de poliţie, posturi de televiziune şi alte instituţii de pe întreg teritoriul României, în care proferau ameninţări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică şi intimidării populaţiei prin producerea unui puternic impact psihologic’, spune DIICOT într-un comunicat de presă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Investigare a Infracţiunilor de Terorism. AGERPRES/FOTO diicot.ro