De marţi, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 19:31

Începând de mâine, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică, potrivit Ministerului Muncii.

Până acum au fost depuse 750.000 de cereri, iar autorităţile au emis 450.000 de tichete. Beneficiarii sunt persoanele singure cu venit sub 1.940 lei şi familiile cu venit pe fiecare membru de maximum 1.784 lei.

Cererile se pot depune online, la oficiile poştale sau la primării. Ordonanţa de urgenţă care reglementează aceste tichete a fost analizată în comisiile parlamentare şi va fi discutată miercuri în plenul Senatului.

Amendamentele adoptate prevăd că şi persoanele cu afecţiuni medicale care folosesc aparatură specială pot beneficia de acest sprijin, iar primăriile pot desemna o persoană care să ajute solicitanţii fără acces la internet sau cu dificultăţi de deplasare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

