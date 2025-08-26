Creşte numărul solicitărilor din partea co-asiguraţilor privind plata contribuţiei la sănătate în judeţul Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 17:05

În judeţul Vrancea, din ce în ce mai multe persoane care aveau calitatea de coasigurat la sistemul de sănătate public vor să îşi achite contribuţiile pentru a putea beneficia de servicii medicale şi după data de 1 septembrie, de când vor intra în vigoare modificările legislative care prevăd eliminarea acestei categorii de beneficiari.

Reporter: Peste 11.500 de vrânceni aveau, conform evidenţelor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vrancea, calitatea de co-asigurat la finalul lunii trecute.

Iustina Papuc, purtător de cuvânt al instituţiei: Aceştia au calitatea de asigurat până la data de 1 septembrie 2025, urmând ca, după această dată, pentru menţinerea calităţii de asigurat, să procedeze la depunerea declaraţiei unice la organul fiscal şi la efectuarea plăţii contribuţiei la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Cei care sunt în situaţia de a-şi pierde calitatea de asigurat în sistemul medical au venit la administraţiile finanţelor publice pentru plata contribuţiilor. Sunt însă şi persoane care nu-şi permit să plătească aceste sume, spune medicul de familie Carmina Postolache, de la Vidra.

Carmina Postolache: Sunt femei care au stat acasă şi au crescut patru-cinci copii, au îngrijit casa, soţul a mers la muncă. Şi ele acum s-au trezit fără niciun drept. Majoritatea nu-şi vor permite.

Pentru a beneficia în continuare de servicii medicale de la 1 septembrie, persoanele care au calitatea de co-asigurat trebuie să achite suma de 2.430 de lei integral sau în două rate până la data de 25 mai 2026. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)