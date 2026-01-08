Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 ianuarie 2026, 17:51

Feribotul „Bdin”, sub pavilion bulgar, care deserveşte linia Nikopol -Turnu Măgurele, şi-a suspendat activitatea din cauza vântului foarte puternic, informează Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

Autorităţile bulgare au transmis că reluarea traversărilor va fi anunţată de îndată ce condiţiile de navigaţie vor permite desfăşurarea în siguranţă a transportului. (Rador/ FOTO politiadefrontiers.ro/ imagine ilustrativă)