Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 11:59

Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români, ale căror recolte au avut de suferit din cauza îngheţului din primăvara acestui an.

Potrivit corespondentului RRA, Bogdan Isopescu, măsura executivului comunitar face parte dintr-un pachet care oferă ajutor pentru fermierii cu probleme similare din şase state din estul Europei. Purtătorul de cuvânt al Comisiei pe probleme de agricultură, Balazs Ujvari, a explicat.

Balazs Ujvari: Comisia a propus mobilizarea rezervei agricole şi ca urmare vom oferi aproape 50 de milioane pentru sprijin cultivatorilor de fructe, nuci şi legume din şase state membre afectate de condiţii extreme. Comisia va aloca 7,4 milioane de euro pentru Bulgaria, 4,2 milioane de euro pentru Letonia, 1,1 milioane de euro pentru Lituania, 10,8 milioane de euro pentru Ungaria, 14,8 milioane de euro pentru Polonia şi 11,5 milioane de euro pentru România. Acum aceste state membre pot, desigur, să completeze acest sprijin cu până la 200% prin intermediul fondurilor naţionale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)