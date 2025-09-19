Coaliția de guvernare va decide dacă va menține plafonarea adaosului la alimentele de bază și după 1 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2025, 08:17

Coaliţia de guvernare va decide săptămâna viitoare dacă va fi menţinută plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază şi după 1 octombrie – a anunţat premierul Ilie Bolojan.

El a explicat într-un interviu pentru Euronews că această intervenţie în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung, pentru că poate genera creşteri de preţuri la alte produse.

Ilie Bolojan a subliniat că, pentru a avea preţuri bune şi calitate, trebuie susţinută producţia şi procesarea agro-alimentară din România; de asemenea, trebuie garantată competiţia corectă pentru producătorii locali.

Subiectul va fi discutat şi la întâlnirea de astăzi, pe care premierul o va avea cu reprezentanţii retailerilor.

Premierul Ilie Bolojan ia în calcul posibilitatea de a renunţa la plafonare, în contextul în care, în şedinţa de guvern din 27 iunie, s-a decis ca plafonarea să se menţină până la 1 octombrie. PSD doreşte ca plafonarea să fie prelungită şi a prezentat un plan în acest sens la ultima şedinţă a coaliţiei de guvernare, iar premierul a cerut un răgaz de o săptămână pentru a analiza această propunere – susţin sursele politice. Şi UDMR doreşte ca plafonarea să se prelungească. Ba mai mult, şi unii liberali s-ar fi pronunţat tot în acest sens la ultima şedinţă a conducerii PNL. Zilele trecute, chiar ministrul agriculturii, social-democratul Florin Barbu, declara că renunţarea la plafonare ar provoca o creştere a inflaţiei şi a precizat că senatorii PSD ar putea depune un amendament pentru prelungirea plafonării preţurilor la alimentele de bază. (Rador/ FOTO gov.ro)