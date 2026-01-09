Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale

CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale

CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 19:19

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate.

Potrivit CNAS, pacienţii asiguraţi beneficiază de servicii medicale şi conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate (PNS), de întregul pachet de servicii de bază.

CNAS precizează că pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie sunt persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de medicamentele şi serviciile prevăzute în programul naţional respectiv, dar şi de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

Totodată, pacienţii neasiguraţi înscrişi în programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA şi în programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei beneficiază de servicii medicale şi conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naţionale respective, de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate iar în cazul programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aceste beneficii se acordă până la vindecarea afecţiunii respective.

‘Pacienţii neasiguraţi înscrişi în celelalte programe naţionale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecţiunea/afecţiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultaţii şi spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum şi de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate’, afirmă CNAS. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Meteorologii anunță trei zile de ger
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 10:19

Meteorologii anunță trei zile de ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 09-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii anunță trei zile de ger
Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 18:58

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie

Cursurile au fost suspendate sau se desfăşoară online, inclusiv mâine, în zeci de şcoli din 15 judeţe, din cauza ninsorilor abundente şi a...

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie
Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:51

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele

Feribotul „Bdin”, sub pavilion bulgar, care deserveşte linia Nikopol -Turnu Măgurele, şi-a suspendat activitatea din cauza vântului...

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele
Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:43

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale, care presupune reducerea graduală a plafonării...

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:00

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo, deşi era...

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 15:41

Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă

Fostul ministru Daniel Chiţoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzaţia având legătură cu...

Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 14:03

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0871 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 10:20

METEO: Viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 08-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger