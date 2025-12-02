Centrala electrică de la Brazi a fost oprită neplanificat, din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 decembrie 2025, 16:22

Centrala electrică de la Brazi a fost oprită astăzi neplanificat din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova, au confirmat reprezentanţii OMV Petrom, care operează această capacitate de producţie.

Centrala pe gaze naturale asigură circa 10% din producţia naţională de energie electrică şi are o putere instalată de 860 de megawaţi. Se preconizează reluarea producţiei de curent electric în noaptea de miercuri spre joi.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)