Cea de-a II-a ediție a „Târgului de Moș Nicolae al meșterilor populari”, la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 3 decembrie 2025, 12:48


Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul la cea de-a II-a ediție a „Târgului de Moș Nicolae al meșterilor populari”, ce va avea loc în perioada 6 – 7 decembrie 2025, la Palatul Culturii – Holul de Onoare.

Evenimentul marchează debutul uneia dintre cele mai îndrăgite perioade ale anului – sărbătorile de iarnă – și reunește peste douăzeci de meșteri populari din diferite localități ale județelor Botoșani, Neamț, Suceava și Iași. Aceștia vor expune o varietate de creații tradiționale menite să introducă publicul în atmosfera specifică sezonului: măști de Anul Nou, stele și sorcove, traiste și clopoței, alături de obiecte din diverse domenii meșteșugărești, precum țesături, icoane, cioplituri în lemn, împletituri din fibre vegetale, podoabe, ouă încondeiate și lucrări de artă naivă.

„Târgul de Moș Nicolae al meșterilor populari” va fi deschis sâmbătă, 6 decembrie 2025, între orele 10.00 – 20.00, și duminică, 7 decembrie 2025, între orele 9.00 – 17.00.

„Prin această ediție a târgului ne dorim să oferim publicului nu doar ocazia de a descoperi frumusețea meșteșugurilor tradiționale, ci și de a sprijini comunitatea artizanilor care păstrează vii aceste practici. Târgul de Moș Nicolae este modul nostru de a aduce mai aproape spiritul autentic al sărbătorilor de iarnă și de a celebra creativitatea meșterilor populari din Moldova”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Vă invităm să pășiți în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă și să descoperiți artizanii care păstrează vie tradiția meșteșugurilor strămoșești, având totodată prilejul de a găsi daruri autentice pentru cei dragi.

 

 

 

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

       Dr. Coralia Costaş

