Botoşani: Angajaţii şi clienţii unei bănci din Dorohoi, evacuaţi ca urmare a prezenţei unui pachet suspect

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 10:54 / actualizat: 9 martie 2026, 12:57

Angajaţii şi clienţii unei agenţii bancare din municipiul Dorohoi au fost evacuaţi, luni dimineaţă, din cauza unui colet suspect, informează purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Potrivit oficialului IPJ Botoşani, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Dorohoi au fost sesizaţi prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi bancare, cu privire la faptul că în interiorul sucursalei o persoană ar fi lăsat un colet suspect.

‘Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au dispus evacuarea unităţii şi asigurarea perimetrului până la sosirea specialiştilor pirotehnişti’, a precizat Nenişcu.

Circulaţia în zona centrală a municipiului Dorohoi a fost şi ea restricţionată pe durata intervenţiei autorităţilor. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO IPJ Botoșani)