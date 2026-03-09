Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Botoşani: Angajaţii şi clienţii unei bănci din Dorohoi, evacuaţi ca urmare a prezenţei unui pachet suspect

Botoşani: Angajaţii şi clienţii unei bănci din Dorohoi, evacuaţi ca urmare a prezenţei unui pachet suspect

Botoşani: Angajaţii şi clienţii unei bănci din Dorohoi, evacuaţi ca urmare a prezenţei unui pachet suspect

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 10:54 / actualizat: 9 martie 2026, 12:57

Angajaţii şi clienţii unei agenţii bancare din municipiul Dorohoi au fost evacuaţi, luni dimineaţă, din cauza unui colet suspect, informează purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Potrivit oficialului IPJ Botoşani, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Dorohoi au fost sesizaţi prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi bancare, cu privire la faptul că în interiorul sucursalei o persoană ar fi lăsat un colet suspect.

‘Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au dispus evacuarea unităţii şi asigurarea perimetrului până la sosirea specialiştilor pirotehnişti’, a precizat Nenişcu.

Circulaţia în zona centrală a municipiului Dorohoi a fost şi ea restricţionată pe durata intervenţiei autorităţilor. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO IPJ Botoșani)

Etichete:
(AUDIO) Cursuri gratuite și sute de locuri de muncă disponibile în județul Vaslui
Prim plan luni, 9 martie 2026, 12:07

(AUDIO) Cursuri gratuite și sute de locuri de muncă disponibile în județul Vaslui

Deși planul urmează să fie aprobat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, reprezentanții AJOFM Vaslui estimează că...

(AUDIO) Cursuri gratuite și sute de locuri de muncă disponibile în județul Vaslui
Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
Prim plan luni, 9 martie 2026, 11:44

Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) va conferi luni, 16 martie 2026, ora 14.00, în Sala Senatului, titlul de Doctor Honoris...

Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
Armata israeliană anunţă că a lovit centre de comandă legate de forţele de securitate iraniene
Prim plan luni, 9 martie 2026, 11:33

Armata israeliană anunţă că a lovit centre de comandă legate de forţele de securitate iraniene

Armata israeliană a anunţat luni dimineaţă că a lovit din nou ţinte legate de conducerea forţelor de securitate din Iran, inclusiv în oraşul...

Armata israeliană anunţă că a lovit centre de comandă legate de forţele de securitate iraniene
ROBOR la trei luni a urcat astăzi la 5,90%
Prim plan luni, 9 martie 2026, 11:28

ROBOR la trei luni a urcat astăzi la 5,90%

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 5,90%...

ROBOR la trei luni a urcat astăzi la 5,90%
Prim plan luni, 9 martie 2026, 10:59

Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor

Românii care acumulează datorii la stat riscă să apară în curând pe o listă online a restanţierilor. Guvernul are pe masă un act normativ...

Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor
Prim plan luni, 9 martie 2026, 10:45

Miniştrii de finanţe din G7 vor discuta despre posibilitatea eliberării de urgenţă în comun a rezervelor de petrol

Miniştrii de finanţe din G7 vor discuta azi posibilitatea eliberării de urgenţă în comun a rezervelor de petrol, în vederea unei stabilizări...

Miniştrii de finanţe din G7 vor discuta despre posibilitatea eliberării de urgenţă în comun a rezervelor de petrol
Prim plan luni, 9 martie 2026, 10:00

Iași: Elevii discută despre carieră la simpozionul „Interviu cu viitorul meu”

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași organizează, astăzi, Simpozionul Județean „Interviu cu viitorul meu”....

Iași: Elevii discută despre carieră la simpozionul „Interviu cu viitorul meu”
Prim plan luni, 9 martie 2026, 09:53

(AUDIO) Inspectoratul Școlar Județean Iași a stabilit oferta educațională pentru clasa pregătitoare din anul școlar 2026–2027

Inspectoratul Școlar Județean Iași a stabilit oferta educațională pentru clasa pregătitoare din anul școlar 2026–2027.  Ana Maria Pânzaru,...

(AUDIO) Inspectoratul Școlar Județean Iași a stabilit oferta educațională pentru clasa pregătitoare din anul școlar 2026–2027