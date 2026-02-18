Bazinele hidrografice trebuie monitorizate cu atenţie,deoarece topirea zăpezii poate genera cantităţi însemnate de apă (secretar de stat)

Bazinele hidrografice vor trebui monitorizate cu atenţie în următoarele zile, ca urmare a procesului de topire a zăpezii ce poate genera cantităţi însemnate de apă şi ar putea crea probleme, a afirmat secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Raul Pop, în Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), convocat miercuri dimineaţa.

‘E bine să rămânem în alertă atât pentru Bucureşti, unde stratul de zăpadă este în creştere, ca şi pentru judeţul Ilfov. O mare atenţie trebuie acordată zonelor din ţară unde vor fi intensificări ale vântului. În următoarele zile, de interes deosebit este evoluţia procesului de topire a zăpezii, care poate genera cantităţi însemnate de apă şi ar putea crea probleme. Aşadar, trebuie o monitorizare atentă a bazinelor hidrografice. Vă rog să asiguraţi fluxul informaţional între instituţii şi către populaţie, pentru a evita orice evenimente nedorite’, a subliniat Pop, într-un comunicat de presă al ministerului de resort, transmis AGERPRES.

Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi intensificări ale vântului, valabile pe parcursul acestei zile în 25 de judeţe şi în Bucureşti.

De asemenea, meteorologii au actualizat informarea de vreme rece, precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi viscol, ce va fi valabilă până joi dimineaţa în întreaga ţară.

În acelaşi timp, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de inundaţii, valabilă până joi după-amiaza pe râuri din patru judeţe – Mehedinţi, Dolj, Olt, Argeş şi Teleorman.