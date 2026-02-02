„Bărbierul din Sevilla” – primul spectacol al lunii la Opera Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 11:12

Primul spectacol al lunii la Opera Națională Română din Iași are loc marți.

De la ora 18:30, în Sala Mare, este programată opera bufă „Bărbierul din Sevilla”, de Gioachino Rossini. Sub bagheta dirijorului David Crescenzi vor interpreta soliștii, Orchestra, Corul și Baletul Operei Iași.

În această lună, teatrul liric ieșean mai are în program încă șapte reprezentații.

Iată programul:

6 februarie, ora 18:30, Sala Mare – „Văduva veselă 2.0”, de Franz Lehár;

7 februarie, ora 18:30, Sala Mare – „Văduva veselă 2.0”, de Franz Lehár;

8 februarie, ora 14:00, Sala Mare – „Zâna păpușilor”, de Josef Bayer;

10 februarie, ora 18:30, Palatul Culturii – Concert la Palat;

19 februarie, ora 18:30, Sala Mare – „Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti;

22 februarie, ora 18:30, Sala Mare – „Romeo și Julieta”, de Serghei Prokofiev;

23 februarie, ora 18:30, Sala Mare – „Romeo și Julieta”, de Serghei Prokofiev.