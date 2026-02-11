Ascultă Radio România Iași Live
Bacău: În municipiul Moineşti autorităţile au început un proiect de reabilitare a reţelelor de apă potabilă

Bacău: În municipiul Moineşti autorităţile au început un proiect de reabilitare a reţelelor de apă potabilă

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 14:32

Zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă în ultimele luni în diverse zone din ţară.

În câteva situaţii a fost vorba despre oprirea apei din cauza unor lucrări hidrotehnice, însă de cele mai multe ori au cedat conductele, vechi şi nereparate corespunzător de foarte mulţi ani.

În judeţul Bacău, pentru a preveni astfel de situaţii, autorităţile locale continuă un proiect de extindere şi reabilitare a reţelelor, parte a unei investiţii de 630 de milioane de euro, cofinanţată din bani europeni.

Gabriel Pop: Investiţia de extindere şi reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare din Moineşti este una dintre cele mai importante realizate în ultimii ani la nivel local, într-un judeţ în care avariile la apă sunt la ordinea zilei.

Valentin Vieru, primarul municipiului Moineşti: După eforturi deosebite, în acest an a debutat acest proiect, valoarea lui se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, extindere şi reabilitare a reţelei apă şi canalizare. Este al doilea proiect pe care îl implementează municipiul Moineşti, primul a fost în valoare de 14 milioane de lei, am reabilitat cele două staţii de epurare, am extins şi atunci reţele. Odată cu acest proiect cu siguranţă vor fi reduse pierderile şi, dacă se reduc pierderile, şi costurile vor fi mai mici.

Această investiţie se înscrie într-un amplu proces de dezvoltare locală, municipiul Moineşti urmând să beneficieze şi în perioada următoare de proiecte strategice. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

