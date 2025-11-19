(AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași cere suplimentarea fondului de burse, redus cu peste 40%

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 11:02

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași solicită o suplimentare a fondului de burse, insuficient finanțat de către Minister.

Prorectorul, Bogdan Istrate, a declarat că sumele alocate burselor sociale au fost diminuate cu aproximativ 40%. În plus, Guvernul a modificat criteriile de acordare, astfel că numărul studenților care beneficiază de acest sprijin financiar a scăzut considerabil: ”Bugetul din contractul instituțional a fost diminuat și față de anul trecut este cu aproximativ 40-42% redus. Confort prevederilor legale, noi trebuie să dăm minim 30% din bursele sociale, din cuantum pentru bursele sociale. Și aici rămâne la latitudinea facultăților fiecare cât se poate întinde la bursele sociale și în funcție de câte solicitări au. Suntem în speranța că poate mai primim o suplimentare la fondul de bursă pentru a le da ulterior în facultăților. Noi momentan acum am primit doar o parte din bugetul pentru anul acesta.”

În acest context, prorectorul Bogdan Istrate a precizat că universitatea caută soluții pentru ca studenții care provin din medii defavorizate să aibă anumite gratuități în campus.

Pe de altă parte, cei care vor fi nevoiți să se angajeze part-time pentru a se putea întreține, vor fi susținuți: ”Noi încercăm să venim în sprijinul lor și cu burse de tipul ”La cantină”, burse pentru a face part-time activități suplimentare.”

