(AUDIO) Tramvaiul „Iepurilă” revine pe traseele din Iași, lansare astăzi la ora 13:30

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 aprilie 2026, 10:06 / actualizat: 4 aprilie 2026, 11:40

Tramvaiul „Iepurilă” circulă, începând de azi, din nou, pe traseele Companiei de Transport Public din Iași. Lansarea noului tramvai are loc astăzi la ora 13,30 în Rond Târgu Cucu.

Purtătorul de cuvânt al Companiei, Carmen Ghercă a anunțat că pentru prima dată alături de Iepurilă va fi și Mascota Companiei „Mobis” însoțită de Zâna Primăvară și iepurași.

Carmen Ghercă: Anul acesta, iepurilă are și un coleg nou și anume ”Mobis”, mascota a Companiei de Transport Public Iași, care este pregătită de joacă, interacțiune și poze. Mascota noastră va fi alături de Zâna Primăvară și iepurașii coconași, între 13 și 13.30. în rond Târgu Cucu, invităm toți copiii să participe la câteva activități de joacă și întâlniri cu personajele și mascota ”Mobis”, iar la ora 13.30 plecăm pe traseul Târgu Cucu – Copou și retur cu oprire în fiecare stație. După ziua de astăzi, tramvaiul decorat tematic rămâne prin oraș până pe data de 17 aprilie, circulând prin rotație pe mai multe trasee.

Astăzi, tramvaiul Iepurilă circulă doar pe traseul Rond Târgu Cucu – Copou. Ulterior tramvaiul va circula, alternativ, pe toate traseele din municipiul Iași până în data de 17 Aprilie. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO Facebook Compania de Transport Public Iasi)