(AUDIO) Studenții ieșeni de la Facultatea de Informatică a UAIC au câștigat medalia de aur la etapa europeană a celui mai prestigios concurs de programare din lume

Publicat de Andreea Drilea, 11 februarie 2026, 12:48

Echipa Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, TheOnesWhoKnock, a câștigat medalia de aur la etapa europeană a prestigiosului concurs de programare ICPC, cea mai importantă competiție de profil pentru studenți, cu o tradiție de peste 50 de ani.

Din echipă fac parte Andrei Boacă, Alexandru Gheorghieș și Robert Popa, studenți în anul al II-lea la Facultatea de Informatică a universității ieșene.

Competiția s-a desfășurat în perioada 6–8 februarie, la Varșovia, și a reunit 53 de universități calificate din toată Europa, de la care au participat 459 de echipe.

Antrenorul principal al studenților ieșeni, asist. dr. Alexandru Ioniță, a declarat, pentru postul nostru de radio, că acest rezultat este remarcabil: ”Pentru noi este un mare pas înainte, e cel mai bun rezultat de până acum obținut de facultatea noastră, de departe aș spune. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să obținem o medalie la faza europeană, până acum obținusem medalii doar la faza sud-est europeană, practic faza imediat mai mică decât europeană. Sperăm în continuare să reușim cât mai mult, să obținem un rezultat cât mai bun la faza mondială din noiembrie.”

Studenții ieșeni au avut de rezolvat mai multe probleme, iar pregătirea lor pentru această competiție este una continuă, după cum a declarat Radu Popa, unul dintre membrii echipei Universității ”Al. I. Cuza”: ”Probele constă în mai multe probleme, în general în jurul de 12, de data aceasta au fost 11, pe care noi trebuie să le rezolvăm având anumite restricții, de exemplu: limite de timp sau de memorie la probleme, de exemplu faptul că avem un singur calculator la 3 persoane și evident nu avem acces la internet, trebuie să ne descurcăm doar cu cunoștințele pe care le avem noi.”

Următoarea provocare pentru studenții ieșeni este Finala Mondială ICPC, care va avea loc în noiembrie 2026, la Dubai.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Facebook)