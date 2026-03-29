(AUDIO) Slujbe speciale de Florii în bisericile catolice din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 08:58

Credincioșii romano-catolici din toată lumea celebrează, astăzi, intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim.

Purtătorul de cuvânt al Diecezei romano-catolice de Iași, Adrian Blăjuță, a arătat că în Duminica Floriilor, în bisericile romano – catolice au loc slujbe speciale premergătoare celor din Săptămâna Patimilor, iar această zi este una a contrastelor: ”Retrăim împreună cu comunitățile noastre momentul în care Iisus Cristos a intrat triumfal în Ierusalim. Toți strigau ”Osana, fiul lui David”, doar că știm că după câteva zile, 5-6 zile, aceștia strigau ”Răstignește-L, Răstignește-L”. Este o duminică a contrastelor, de fapt și noi ne recunoaștem în atitudinea celor din Ierusalim, iar în Duminica Floriilor, la bisericile catolice, inclusiv și la Catedrala ”Sfânta Fecioară Maria Regină” din Iași, se celebrează Tainele Sfinte, se citesc fragmentele evanghelice, fragmentul intrării lui Cristos în Ierusalim și totodată fragmentul pătimirii Domnului nostru Iisus Cristos pe roluri, iar aceste celebrări ne introduc în săptămâna aceasta deosebită, Mare și Sfântă, în care retrăim cele mai importante mistere ale mântuirii noastre.”

Amintim că anul acesta, catolicii sărbătoresc Paștele la 5 aprilie, cu o săptămână mai devreme decât creștinii ortodocși.

