Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Proteste studențești în mai multe orașe, sâmbătă

(AUDIO) Proteste studențești în mai multe orașe, sâmbătă

(AUDIO) Proteste studențești în mai multe orașe, sâmbătă

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 11:17

Studenții au anunțat pentru sâmbătă, de la ora 19,00, un protest în capitală și în mai multe centre universitare din țară, între care și Iași, nemulțumiți de o posibilă reducere a bugetului acordat anul acesta pentru educație. Manifestul este organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

Studenții spun că, în ultimul an, au fost adoptate mai multe măsuri care i-au afectat direct, printre care reducerea fondului de burse cu aproximativ 52 la sută și limitarea facilităților la transportul feroviar.

Președintele organizației, Sergiu Covaci, a declarat, pentru postul nostru de radio, că manifestațiile au scopul de a atrage atenția asupra problemelor din sistemul de educație.

Sergiu Covaci: În principiu, așteptăm undeva la 500 de colegi studenți și, sigur, așteptăm semne din celelalte centre universitare, legate de mobilizare. Principalul motiv pentru care am protestat de-a lungul ultimului an, de fapt, sunt cele două măsuri care au afectat studenții destul de puternic: ne referim la fondul de burse, care a scăzut cu aproximativ 52%, și transportul feroviar, unde reducerea de 90% nu se mai aplică pe toate rutele, ci doar pe ruta centrul universitar-domiciliu. Dar, sigur, toate acestea, astăzi, se completează deja cu vești din presă, schițe, care arată că bugetul Ministerului Educației și Cercetării ar urma să fie diminuat cu undeva la 3 miliarde.

Înaintea protestelor de sâmbătă, reprezentanții studenților se vor întâlni mâine, de la ora 10:00, cu noul ministru al Educației, Mihai Dimian. Cu toate acestea, organizatorii spun că manifestațiile anunțate vor avea loc indiferent de rezultatul discuțiilor. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro/ imagine arhivă)

Etichete:
Teatrul Luceafărul Iași: Festivalul „Hai la teatru!”, ediția XIX
Prim plan marți, 10 martie 2026, 11:26

Teatrul Luceafărul Iași: Festivalul „Hai la teatru!”, ediția XIX

353 de elevi artiști coordonați de 34 de cadre didactice sau actori au trecut preselecția pentru a XIX-a ediție a Festivalului concurs de teatru...

Teatrul Luceafărul Iași: Festivalul „Hai la teatru!”, ediția XIX
Renumitul violonist român Răzvan Stoica va cânta încă 25 de ani pe vioara Stradivarius 1729 „Ex Ernst”, un instrument de patrimoniu universal, estimat la aproximativ 10 milioane de euro
Prim plan marți, 10 martie 2026, 11:24

Renumitul violonist român Răzvan Stoica va cânta încă 25 de ani pe vioara Stradivarius 1729 „Ex Ernst”, un instrument de patrimoniu universal, estimat la aproximativ 10 milioane de euro

Renumitul violonist român Răzvan Stoica va cânta încă 25 de ani pe vioara Stradivarius 1729 „Ex Ernst”, un instrument de patrimoniu...

Renumitul violonist român Răzvan Stoica va cânta încă 25 de ani pe vioara Stradivarius 1729 „Ex Ernst”, un instrument de patrimoniu universal, estimat la aproximativ 10 milioane de euro
Cinema Ateneu Iași: Programul proiecțiilor pentru perioada 13-18 martie 2026
Prim plan marți, 10 martie 2026, 11:20

Cinema Ateneu Iași: Programul proiecțiilor pentru perioada 13-18 martie 2026

În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional. Programul...

Cinema Ateneu Iași: Programul proiecțiilor pentru perioada 13-18 martie 2026
Suceava: Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu
Prim plan marți, 10 martie 2026, 10:31

Suceava: Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu

Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu din judeţul Suceava, a anunţat, marţi, Inspectoratul pentru Situaţii de...

Suceava: Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu
Prim plan marți, 10 martie 2026, 10:28

Serialul audio care intră sub acoperire în lumea fraudelor online: Țeapă, Țeapă, Țeapă

Serialul audio care intră sub acoperire în lumea fraudelor online: Țeapă, Țeapă, Țeapă Cum sunt construite escrocheriile online și de ce...

Serialul audio care intră sub acoperire în lumea fraudelor online: Țeapă, Țeapă, Țeapă
Prim plan marți, 10 martie 2026, 10:15

Iași: Facultatea de Informatică a UAIC organizează „FII Pregătit 2026”, sesiuni gratuite de pregătire la informatică și matematică pentru elevii de liceu

Facultatea de Informatică (FII) a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează „FII Pregătit 2026”, un proiect aflat...

Iași: Facultatea de Informatică a UAIC organizează „FII Pregătit 2026”, sesiuni gratuite de pregătire la informatică și matematică pentru elevii de liceu
Prim plan marți, 10 martie 2026, 10:11

Începe Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova (11 – 15 martie 2026)

Târgul Gaudeamus Radio România ajunge la Craiova, la cea de-a XXIV-a ediţie, în perioada 11 – 15 martie 2026, la Teatrul Naţional...

Începe Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova (11 – 15 martie 2026)
Prim plan marți, 10 martie 2026, 09:35

„În numele legii. În numele iubirii.” – întâlnire la Iași între femei judecător și mame ale copiilor cu autism

De Ziua Internațională a Femeilor Judecător, Asociația Surâsul Albastru organizează la Iași evenimentul „În numele legii. În numele...

„În numele legii. În numele iubirii.” – întâlnire la Iași între femei judecător și mame ale copiilor cu autism