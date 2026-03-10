(AUDIO) Proteste studențești în mai multe orașe, sâmbătă

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 11:17

Studenții au anunțat pentru sâmbătă, de la ora 19,00, un protest în capitală și în mai multe centre universitare din țară, între care și Iași, nemulțumiți de o posibilă reducere a bugetului acordat anul acesta pentru educație. Manifestul este organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

Studenții spun că, în ultimul an, au fost adoptate mai multe măsuri care i-au afectat direct, printre care reducerea fondului de burse cu aproximativ 52 la sută și limitarea facilităților la transportul feroviar.

Președintele organizației, Sergiu Covaci, a declarat, pentru postul nostru de radio, că manifestațiile au scopul de a atrage atenția asupra problemelor din sistemul de educație.

Sergiu Covaci: În principiu, așteptăm undeva la 500 de colegi studenți și, sigur, așteptăm semne din celelalte centre universitare, legate de mobilizare. Principalul motiv pentru care am protestat de-a lungul ultimului an, de fapt, sunt cele două măsuri care au afectat studenții destul de puternic: ne referim la fondul de burse, care a scăzut cu aproximativ 52%, și transportul feroviar, unde reducerea de 90% nu se mai aplică pe toate rutele, ci doar pe ruta centrul universitar-domiciliu. Dar, sigur, toate acestea, astăzi, se completează deja cu vești din presă, schițe, care arată că bugetul Ministerului Educației și Cercetării ar urma să fie diminuat cu undeva la 3 miliarde.

Înaintea protestelor de sâmbătă, reprezentanții studenților se vor întâlni mâine, de la ora 10:00, cu noul ministru al Educației, Mihai Dimian. Cu toate acestea, organizatorii spun că manifestațiile anunțate vor avea loc indiferent de rezultatul discuțiilor.