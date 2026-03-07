Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Primarii din zona metropolitană Iași resping ideea transformării comunelor în sectoare

(AUDIO) Primarii din zona metropolitană Iași resping ideea transformării comunelor în sectoare

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 09:26

Primarii din zona metropolitană Iași nu sunt de acord cu inițiativa premierului Ili Bolojan de a transforma localitățile din jurul municipiului reședință în sectoare.

Edilul Mihai Chirica a explicat că mecanismele de finanțare pentru primăriile din comunele mai puțin dezvoltate ar reprezenta o soluție mai bună decât cea propusă de Guvern: ”Sectorizarea localităților din jurul Iașului sub statut sau echivalent cu Bucureștiul, nu o văd posibilă pentru că ar mai crea o structură de coordonare între Consiliul Județean și Municipiul Iași, în schimb o politică comună de dezvoltare, care să prevadă o dezvoltare uniformă, fie sub coordonarea unui Consiliu Metropolitan, fie prin atribuții aduse Consiliilor Județene, fie prin simpla noastră înțelegere, dacă o găsim cu localitățile din jurul Iașiului, având în vedere faptul că sunt și culori politice diferiteși poate și strategii diferite, poate ar fi mai utilă.Deci, nu această aglutinare între orașele mari, municipiile care deja sunt dezvoltate și care în jurul lor au localități foarte dezvoltate, este problema organizării administrative a României.”

Și primarul comunei Tomești, Ștefan Timofte, își exprimă dezacordul față de inițiativa premierului Ilie Bolojan.

Acesta spune că, în cazul unei astfel de asimilări, viața oamenilor din localitățile mici ar trebui să se schimbe radical: ”La ora actuală încă nu suntem pregătiți pentru că noi chiar dacă suntem comune limitrofe orașelor și ne-am dezvoltat într-o oarecare măsură, încă sunt oameni care locuiesc ca la țară, adică au animale, au păsări, lucrează terenuri agricole, merg cu căruța. Ce facem cu acei oameni? Pentru că odată ce ești asimilat unui oraș, acestea sunt interzise. Apoi nu știu dacă orașele mari și-au rezolvat toate problemele ca să poată să gestioneze și problemele comunilor învecinate.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

