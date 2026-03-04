(AUDIO) Primăria Iași propune interzicerea păcănelelor și taxe mai mari pentru jocurile de noroc

4 martie 2026

Proiectul de hotărâre privind interzicerea păcănelelor în municipiul Iaşi a fost publicat pe site-ul Primăriei, urmând să fie convocată o şedinţă extraordinară a Consiliului Local pentru a fi supus la vot.

Edilul Mihai Chirica a precizat că se află în dezbatere publică şi un regulament privind celelalte activităţi de jocuri de noroc.

Conform primarului Iaşiului, va fi introdusă şi o taxă pentru celelalte tipuri de săli de jocuri de noroc: ”Am cerut acest lucru pentru că fiecare trebuie să decidă pentru soarta lor. Dacă asociațiile de proprietari consimt că e bine să aibă pariuri sportive la parter sau loto prono, atunci vor avea și activitatea acolo. Dacă nu, înseamnă că ele se vor desființa una câte una din inițiativă civică, ca să nu spună că face doar ce vrea primarul. Totodată am introdus și o taxă. Cele care vor mai continua să funcționeze vor avea o taxă de 500 de lei pe metru pătrat, pe an, ceea ce va fi și o sursă de venit pentru acele activități, altele decât păcănelele. Restul se desființează.”

„Păcănelele” vor fi interzise în Municipiul Iași

După cum a anunțat și în cursul săptămânii trecute, primarul Mihai Chirica a inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care se interzice desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iași. Inițiativa vizează așa-numitele „păcănele”, fiind exceptate jocurile tradiționale de tip loterie aparținând Companiei Naționale „Loteria Română” SA și operatorii care gestionează doar activitatea de pariuri sportive.

Proiectul de hotărâre a fost afișat marți, 3 martie 2026, pe site-ul Primăriei Municipiului Iași:

https://www.primaria-iasi.ro/dm_iasi/hotarari.nsf/D881245F253CA4F6C2258DAF0035433F/$FILE/PROIECT%20HCL%20interzicere%20jocuri%20de%20noroc.pdf?Open.

Proiectul va sta în dezbatere publică timp de 10 zile calendaristice.

În Municipiul Iași funcționează în prezent aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc și circa 30 de agenţii de pariuri, însumând 2.127 mijloace de joc de tip slot-machine („păcănele”) dintr-un total de 102.186 mijloace la nivel național. Acestea sunt autorizate de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi necesară elibererea vreunei autorizaţii de funcţionare din partea autorităţilor publice locale, adică a Primăriei Municipiului Iași.

Prin articolul III, pct. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7 / 25.02.2026, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ – teritoriale, autorităţile publice locale, respectiv consiliile locale pot să decidă dacă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se mai pot desfăşura sau nu activităţi de jocuri de noroc.

În aceste condiții, proiectul de hotărâre inițiat de primarul Mihai Chirica stipulează următoarele:

(1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se interzice organizarea și exploatarea activităţilor de jocuri de noroc pe raza Municipiului Iași, cu excepția jocurilor loto tradiționale aparținând Companiei Naționale „Loteria Română” SA și a operatorilor economici care exploatează doar jocuri de pariuri sportive, autorizați conform legii.

(2) Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

(3) Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc de tip loto tradițional și pariuri sportive vor putea funcționa numai în baza autorizației de funcționare emise conform *Regulamentului local de reglementare a activităților de tip loto tradițional și pariuri sportive de pe raza Municipiului Iași.

(4) Până la data aprobării Regulamentului de către Consiliul Local Iași, expirarea autorizațiilor emise de către Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc pentru celelalte tipuri de jocuri de noroc, în afara celor de tip loto tradițional și pariuri sportive, duce la încetarea activității pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iași.

Jocurile de noroc sunt recunoscute de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca o tulburare de control al impulsurilor, iar adicțiile în rândul tinerilor sunt considerate din ce în ce mai mult o problemă de sănătate, nu doar o slăbiciune morală, necesitând intervenții integrate pentru a preveni transformarea lor într-un fenomen social de masă. De aceea, interzicerea jocurilor de noroc va duce la scăderea numărului de persoane cu comportament antisocial sau infracţional, la reducerea incidenţei dependenţei de jocuri și a patologiilor asociate (depresie, anxietate, tendinţe suicidale), la diminuarea cazurilor de abandon familial, neglijare a minorilor și violenţă domestică cauzate de pierderile financiare masive la „păcănele”.

* Regulamentul pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc de tip loto tradițional și pariuri sportive pe raza Municipiului Iași face obiectul unui alt proiect de hotărâre de Consiliu Local:

https://www.primaria-iasi.ro/dm_iasi/hotarari.nsf/995D011BBFA96C06C2258DAF00388A15/$FILE/PROIECT%20HCL%20APROBARE%20REGULAMENT%20LOTO%20SI%20PARIURI%20SPORTIVE.pdf?Open.

