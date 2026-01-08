Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Nouă școli din județul Iași au, astăzi, cursurile suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile

(AUDIO) Nouă școli din județul Iași au, astăzi, cursurile suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile

(AUDIO) Nouă școli din județul Iași au, astăzi, cursurile suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile
Foto: vert

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 10:57

Nouă școli din județul Iași au, astăzi, cursurile suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratuli Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, a declarat, pentru postul nostru de radio, că unitățile de învățământ sunt din mediul rural.

Din cele 9 școli, unele desfășoară ore online, altele vor recupera materia printr-un program ce a fost deja stabilit: ”Motivul este starea drumurilor în urma condițiilor meteo din acest moment. E vorba despre Școala Profesională Dagâța, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Dobrovăț, Școala Gimnazială Drăgușeni, Școala Gimnazială Ipatele, nivel gimnazial, Școala Gimnazială Mironeasa, Școala Profesională Mogoșești, structurile Hadâmbu, Mânjești, Dudești și Șanta, Școala Gimnazială Poieni, Școala Profesională ”Nicolae Bălăuță” Șcheia și Liceul Tehnologic ”Petre P. Carp” Țibănești. Deciziile sunt pentru astăzi. Activitatea în unele dintre unitățile de învățământ va fi recuperată conform unui program pe care consiliile de administrație le-au stabilit deja, iar în alte unități de învățământ avem cursuri care se desfășură online.”

Vremea rea se mneține până sâmbătă dimineață. Detalii aici

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(UPDATE) Alarmă falsă la Hotel Pleiada din Iași. Amenințarea cu bombă nu s-a confirmat
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 14:26

(UPDATE) Alarmă falsă la Hotel Pleiada din Iași. Amenințarea cu bombă nu s-a confirmat

UPDATE – ora 14:25 – Acțiunea jandarmilor și polițiștilor din Iași de la Hotel Pleiada s-a încheiat fără incidente, iar...

(UPDATE) Alarmă falsă la Hotel Pleiada din Iași. Amenințarea cu bombă nu s-a confirmat
MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 14:16

MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor
Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 14:03

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0871 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Suceava: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” vă invită pe 11 ianuarie la prima reprezentație a anului, Cabaretul cuvintelor
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 13:15

Suceava: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” vă invită pe 11 ianuarie la prima reprezentație a anului, Cabaretul cuvintelor

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava își reia activitatea artistică la scenă cu cea mai recentă producție a sa și unul dintre cele...

Suceava: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” vă invită pe 11 ianuarie la prima reprezentație a anului, Cabaretul cuvintelor
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 13:09

(AUDIO) Județul Bacău se confruntă cu un deficit semnificativ de adăposturi de protecție civilă

Județul Bacău se confruntă cu un deficit semnificativ de adăposturi de protecție civilă. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență...

(AUDIO) Județul Bacău se confruntă cu un deficit semnificativ de adăposturi de protecție civilă
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 10:20

METEO: Viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 08-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 10:09

Şcoli închise în 15 judeţe ale ţării

Ministerul Educaţiei anunţă în această dimineaţă că sunt închise din cauza vremii zeci de şcoli din 15 judeţe. Este vorba despre Alba,...

Şcoli închise în 15 judeţe ale ţării
Prim plan joi, 8 ianuarie 2026, 09:31

NEAMȚ: Autoritățile monitorizează zăporul de pe râul Bistrița

Zăporul pe râul Bistrița se manifestă ”pe sectorul cuprins între viaduct Poiana Largului până amonte 100 m pod Ruseni, pe o...

NEAMȚ: Autoritățile monitorizează zăporul de pe râul Bistrița