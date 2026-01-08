(AUDIO) Nouă școli din județul Iași au, astăzi, cursurile suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Nouă școli din județul Iași au, astăzi, cursurile suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratuli Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, a declarat, pentru postul nostru de radio, că unitățile de învățământ sunt din mediul rural.

Din cele 9 școli, unele desfășoară ore online, altele vor recupera materia printr-un program ce a fost deja stabilit: ”Motivul este starea drumurilor în urma condițiilor meteo din acest moment. E vorba despre Școala Profesională Dagâța, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Dobrovăț, Școala Gimnazială Drăgușeni, Școala Gimnazială Ipatele, nivel gimnazial, Școala Gimnazială Mironeasa, Școala Profesională Mogoșești, structurile Hadâmbu, Mânjești, Dudești și Șanta, Școala Gimnazială Poieni, Școala Profesională ”Nicolae Bălăuță” Șcheia și Liceul Tehnologic ”Petre P. Carp” Țibănești. Deciziile sunt pentru astăzi. Activitatea în unele dintre unitățile de învățământ va fi recuperată conform unui program pe care consiliile de administrație le-au stabilit deja, iar în alte unități de învățământ avem cursuri care se desfășură online.”

