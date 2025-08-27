(AUDIO) Magistrații contestă proiectul Guvernului privind pensiile

Sunt proteste în Justiție! Multe instanțe și parchete din țară, între care și Iașul, au anunțat că își suspendă activitatea până la retragerea proiectului legat de pensiile speciale.

Excepție fac doar dosarele care au ca obiect măsuri preventive, privative de libertate.

Magistrații susțin că se desfășoară o campanie agresivă împotriva autorității judecătorești, iar intenția Guvernului de a scădea pensiile magistraților și de a le crește vârsta de pensionare ar fi o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscale.

Președinta Curții de Apel Iași, Diana Cheptine: ”De șapte ani de zile, sunt discuții permanente și ultima modificare a avut loc în urmă cu doi ani. Acea modificare a schimbat cu totul datele problemei care sunt prezentate în public și anume acea pensionare la 48 și valorile. Etapizarea este deja produsă, așa încât noi protestăm pentru a se retrage acest nou proiect, aceste noi discuții, așa încât să existe o stabilitate. Ne pare rău pentru justițiabili, îi rugăm să înțeleagă această situație, că nu vrem decât să consolidăm și să stabilizăm justiția care este o formă importantă de protecție pentru cetățeni, poate cea mai importantă.”

Între timp, potrivit unor surse politice, proiectul de reformă a sistemului de pensionare a magistraților ar fi fost modificat, în sensul extinderii perioadei de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare. De asemenea, ar urma să fie schimbată și modalitatea de calcul a pensiei față de varianta propusă inițial.

