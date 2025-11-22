(AUDIO) IRO Iași așteaptă ordinul pentru reluarea caravanelor de screening oncologic

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 10:40

Conducerea Institutului Regional de Oncologie Iași așteaptă ordinul comun și metodologia de aplicare a viitorului program de screening în vederea depistării cancerului.

Managerul Mirela Grosu a precizat că trei caravane sunt pregătite pentru a deplasa în teritoriu.

În perioada 2021 – 2024, Institutul Regional de Oncologie Iași a organizat mai multe caravane pentru depistarea cancerului de col uterin și a celui de sân, în Moldova dar și în Dobrogea. În prezent, în evidența Institutului sunt peste 2000 de paciente. Mirela Grosu: ”De anul trecut, activitatea de screening este decontată și pentru persoanele neasigurate, ceea ce este foarte bine pentru că numărul de persoane doritoare a crescut pe diverse localizări, nu numai pentru cancerul de col uterin și am înțeles că apare un ordin comun de președinte de Casa Națională, Ministrul Sănătății, în care sunt prevăzute și decontarea cheltuielor pentru deplasarea caravanelor mobile. Așteptăm normele de aplicare a ordinului respectiv cu foarte mare interes și până ne organizăm noi, probabil februarie-martie, vom trimite cele trei caravane din nou la drum în teritoriu. Noi acum facem screening în continuare și îl realizăm doar la cabinetele de ginecologie, de radiologie și chirurgie din institut și din centru de screening.”

În acest an, Institutul Regional de Oncologie și Universitatea de Medicină și Farmacie Iași au lansat un program de depistare a cancerului colorectal, a menționat managerul Mirela Grosu: ”Între timp am intrat parteneri cu Institutul Oncologic din Cluj și din București, pentru două proiecte de screening pentru depisarea cancerului de col uterin și cancerului de sân și am depus parteneriat cu UMF Iași pentru un proiect de screening pentru cancerul colorectal. E nou pentru noi și ne dorim foarte mult să câștigăm acest proiect, pentru că avem un laborator de endoscopie digestivă superioară și inferioară, pe care vrem să-l punem la treabă și în acest domeniu. Cancerul colorectal este pe primul loc la noi în cazuri noi și atunci ne dorim ca și aici să lucrăm mai mult.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)